La vacunación a los trabajadores arrancará por las grandes empresas

De esta forma, está previsto que este mediodía los presidentes de la patronal española CEOE, Antonio Garamendi, y de la autonómica CEV, Salvador Navarro, firmen con el jefe del Consell, Ximo Puig, el convenio de colaboración que hará posible esta iniciativa. Una propuesta que los empresarios están presentando en todas las comunidades -bajo el paraguas del Plan Sumamos lanzado por la patronal-, convencidos de que la vacunación es la clave para que la economía pueda empezar a remontar. Al acto, que se celebrará en el Palau de la Generalitat, también está previsto que asistan la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, y la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló.

Aunque el convenio en sí no especifica las medidas concretas a desarrollar, el documento supone el marco para encauzar una colaboración que, en el caso de la Comunidad, la CEV quiere focalizar en la vacunación -en otras autonomías se hacen tests rápidos, por ejemplo-, y se crea, además, una comisión de seguimiento con dos representantes por cada una de las partes implicadas para ir determinando las acciones a llevar a cabo.

De entrada, la primera será facilitar que las grandes compañías a partir de unos 500 trabajadores y que disponen de servicios médicos puedan vacunar a sus empleados. Este mismo lunes ya se celebró una primera reunión telemática entre la Conselleria y los representantes de alrededor de 60 firmas de la Comunidad interesadas en esta posibilidad, entre las que se encontraban cadenas de supermercados como Mercadona o Consum, El Corte Inglés, las entidades financieras que tienen su sede en la autonomía -CaixaBank, Bankia y el Sabadell-, o las alicantinas Baleària, Masymas, Vectalia, Carmencita, Grupo Soledad o TM Grupo Inmobiliario, además de cadenas hoteleras como Poseidón, Magic Costa Blanca o Port Hoteles, del presidente de Hosbec, Toni Mayor, según apuntaron desde la CEV.

Tras este primer contacto, las firmas que quieran finalmente participar deberán trasladar a la patronal autonómica información del número de trabajadores que tienen en la autonomía y sus franjas de edad, para que la CEV pueda facilitarlos a Sanidad. De esta forma, las empresas irían vacunando a sus empleados de acuerdo al protocolo por edades que vaya marcando la Administración en cada momento.

La CEV confía en que, además de los participantes en el primer encuentro, se sumen a la propuesta nuevas compañías en los próximos días -en total, en la Comunidad Valenciana hay 111 que superan los 500 empleados, según la patronal-, con lo que calcula que en esta primera tanda podría vacunarse a entre 100.000 y 150.000 trabajadores de toda la autonomía, según Salvador Navarro.

Sin embargo, el objetivo es ir ampliando la base de empresas participantes, extendiéndolo cada vez a firmas de menor tamaño. Una segunda fase para la que sería necesario implicar a las mutuas de accidentes, algo que aún se está analizando, según reconocía ayer el propio Navarro. Estas organizaciones ya están colaborando con la Administración para vacunar a determinados colectivos prioritarios, como ha sido el de los odontólogos.

La CEV calcula que a partir del mes de abril, cuando las farmacéuticas normalicen su producción, la Comunidad empezará a recibir más vacunas de la capacidad que tiene actualmente para administrarlas, que cifra en una 894.000 dosis mensuales, sin tener en cuenta los macrocentros que ya ha anunciado la Generalitat para elevar este número. La patronal estima que usando al máximo los hospitales privados, las empresas que disponen de sanitarios propios y los servicios de prevención de riesgos externos de las compañías podría duplicarse el ritmo.

Salvador Navarro carga contra Madrid: «Va en contra de todos»

El presidente de la CEV cree que en la capital del Estado está surgiendo un "nacionalismo preocupante"

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, lamentó ayer que la Comunidad de Madrid vaya «a la contra» en las medidas que se toman frente a la pandemia del covid-19 y ahora no quiera cerrar perimetralmente en Semana Santa. «Me da la sensación de que en Madrid últimamente está surgiendo un nacionalismo preocupante, que me preocupa tanto como el independentismo de Cataluña», aseguró el dirigente patronal. Navarro mostró su «sorpresa» ante la actitud de la presidenta del Gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso, que «va en contra de todos, hasta de su propio partido», puesto que en otras comunidades gobernadas por el PP como Galicia, Andalucía o Castilla y León «sí están haciendo su desescalada dentro de la normalidad y han hecho su proceso de cierre de sectores». Sin embargo, en el caso de Ayuso, el líder de la patronal autonómica valenciana cree que «se está usando Madrid como ariete del Gobierno». En su opinión, «hay problemas internos y lo que hace es pasar la pelota a la discusión con el Gobierno permanentemente». «Últimamente en Madrid creo que hasta tienen un sistema métrico distinto, no usan el decimal desde luego», ironizó.