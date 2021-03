Cuenta atrás para la Semana Santa y las comunidades autónomas comienzan a detallar su plan de medidas. Y todo parece indicar que viajar estará permitido pero siempre dentro de la Comunidad Valenciana. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mostrado su interés por mantener cerrada perimetralmente la autonomía ya que considera que la movilidad debe limitarse con vista a las vacaciones de Semana Santa y Pascua para mantener a raya los contagios y seguir bajando la incidencia acumulada. El jefe del Consell, ha pedido un último esfuerzo para llegar "al verano de los reencuentros".

Hoy se espera la comparecencia del jefe del Consell tras la reunión de la Interdepartamental de la Generalitat Valenciana en la que podría anunciar nuevo plan de medidas en la desescalada por coronavirus en la Comunidad Valenciana de cara a las próximas fiestas.

Hace unos días pactó con las comunidades vecinas un cierre perimetral de la Comunidad Valenciana para evitar la llegada de visitantes desde otras comunidades autónomas. Algunas de las restricciones por el coronavirus en la Comunidad Valenciana seguirán vigentes al menos hasta que pase la Semana Santa y pese a la desescalada que se prevé para los próximos días, todo parece indicar que el Consell quiere avanzar un paso en la desescalada de las restricciones contra el coronavirus.

De hecho, las cifras de incidencia de la pandemia avalan esta postura. El último informe revela que 309 municipios sobre lo 542 que conforman toda la autonomía no han registrado ningún nuevo positivo en los últimos 14 días. No obstante, aunque no se celebren las Fallas de Valencia ni la Magdalena de Castellón, el posible ambiente festivo anima a los gobernantes a ser muy prudentes con la decisión.

Desplazamientos dentro de la Comunidad Valenciana

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, insistió este lunes en que todas las autonomías deberían estar cerradas en las vacaciones de Semana Santa para "generar una atmósfera favorable a la contención". Pero hasta el momento, las medidas restrictivas adoptadas por el Consell permanecerán activas hasta el 14 de marzo. De esta forma, se intenta impedir la llegada de turistas de otras comunidades en las playas de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón o incluso en algunos pueblos del interior durante los últimos días de la Cuaresma y durante la Pascua.

Así como la salida de valencianos del territorio que, al cabo de unos días, regresarían a sus hogares y puestos de trabajo tras pasar las vacaciones fuera. Este aumento de la movilidad llevaría probablemente aparejado un incremento de las relaciones sociales y, por tanto, mayor propagación del virus, lo que podría desembocar en una nueva subida de los casos y en la tan temida cuarta ola del coronavirus.