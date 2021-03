La Conselleria de Sanidad ha paralizado el lote de vacunas de AstraZeneca retirado en siete países de Europa y otras cuatro autonomías. La decisión se ha tomado después de que el jueves Dinamarca, Noruega e Islandia parasen la inmunización con viales de la farmacéutica anglosueca tras varios casos de trombos en personas de la Unión Europea.

Según han explicado desde Sanidad, las dosis de ese lote no se estaban utilizando y de momento han quedado apartadas hasta que se aclare la situación europea. Sin embargo, desde la Agencia Europea del Medicamento (EMA) recomiendan continuar inyectando el fármaco ya que no existen indicios de que los efectos adversos se hayan producido a causa del medicamento.

Este lote, por tanto, no será utilizado en la vacunación del personal educativo que comienza el próximo lunes por la tarde en 13 de los 25 puntos de vacunación, todos en la provincia de València.