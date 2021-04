La mitad de los mayores de 80 años aún no tiene puesta la segunda dosis

El 48% de las personas mayores de 80 años aún está pendiente de recibir la segunda dosis de la vacuna frente al coronavirus, según los datos facilitados ayer por el Ministerio de Sanidad. Si bien el cien por cien de las personas en esta franja de edad ha recibido ya una dosis, casi la mitad está aún pendiente de recibir la segunda, para lo que Sanidad tendrá que destinar 133.294 dosis de los laboratorios Pfizer o Moderna.

Mientras, la Conselleria de Sanidad ha puesto en cuatro días la primera dosis al 18,5% de personas con edades comprendidas entre los 69 y 60 años en la Comunidad Valenciana. A esta población se le está administrando la vacuna de AstraZeneca. En total son 580.728 personas en esta franja de edad, de las que ya han recibido la primera inyección 107.558. A los pacientes se les llama por orden de nacimiento, comenzando por los de 69 años y en orden descendente, y se les cita a través de mensajes SMS. En algunos centros de salud se está llamando ya a las personas de 62 años.

La llegada la semana pasada de 109.000 dosis de AstraZeneca permitió iniciar la vacunación en este tramo de edad. De manera simultánea, la semana pasada Sanidad comenzó a citar a las personas de entre 79 y 70 años, que están siendo inmunizadas con las vacunas de Pfizer y Moderna. Se ha puesto ya la primera dosis a 61.257 personas de estas franjas de edad, que representan el 14% del total de la población con este intervalo de edad en la Comunidad Valenciana.

Por encima de 200.000 dosis

La Conselleria de Sanidad tiene previsto administrar esta semana 213.834 dosis de las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. La mayor parte de estas dosis irán destinadas a las personas nacidas entre los años 1942 y 1946 (106.750 dosis de Pfizer) y entre los años 1956 y 1958 (70.000 dosis de AstraZeneca). No obstante, algunas comunidades autónomas, como la cántabra, han advertido que esta semana AstraZeneca ha incumplido con el envío pactado y sólo se han recibido el 15% de las dosis. Desde la Conselleria de Sanidad ayer no pudieron precisar cuántas dosis de la farmacéutica anglo sueca llegarán esta semana a la Comunidad Valenciana, puesto que ayer fue fiesta en Valencia. La que sí llegará esta semana es la cuarta vacuna frente al coronavirus, la de Janssen. Su llegada se espera para el miércoles o jueves y a la Comunidad Valenciana le corresponden en esta primera remesa 30.000 vacunas, cuya gran ventaja es que no necesitan dos dosis. El Ministerio de Sanidad precisó ayer que esta vacuna servirá para acelerar la inmunización a las personas de entre 70 y 79 años.

Esta semana también está previsto que comience la vacunación de 34.000 pacientes crónicos en situación de alto riesgo. Se trata de pacientes oncológicos, enfermos que han recibido un trasplante, que acuden a tratamiento de diálisis, que sufren VIH o las personas con síndrome de down menores de 40 años. Los servicios de Medicina Preventiva de los hospitales serán los encargados de vacunar a estas personas, en un proceso con ciertas dificultades. «Hay que tener en cuenta que son pacientes, sobre todo los oncológicos, a quienes la vacunas les puede causar más reacciones, por lo que es necesario buscar el momento idóneo en el transcurso de su tratamiento para poder inmunizarles», explica Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva. Navarro confía que en dos semanas estos 34.000 enfermos puedan haber recibido la primera dosis de Pfizer.

La Comunidad ha administrado el 90,4% de las dosis

La Comunidad Valenciana ha recibido desde finales del mes de diciembre 1.145.850 dosis de vacunas frente al coronavirus de los tres laboratorios que hasta el momento han desarrollado fármacos para prevenir la enfermedad. De esta cantidad se han administrado el 90,4%, según los datos facilitados ayer por el Ministerio de Sanidad en base a los últimos datos proporcionados por la Conselleria de Sanidad y correspondientes al pasado jueves. En el conjunto de la Comunidad Valenciana hay 284.107 personas que han sido protegidas con las dos dosis.