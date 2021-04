La vacuna de Janssen permite acelerar la inmunización completa de las personas de entre 70 y 79 años

Desde la Conselleria de Sanidad confirman que las primeras dosis de Janssen se administrarán en los centros de salud. Y es que estas cerca de 15.000 dosis son insuficientes para poder reabrir los «vacunódromos» en lo que queda de semana, por lo que IFA y Ciudad de la Luz tendrán que esperar a la semana próxima para volver a concentrar la vacunación masiva. A los pacientes que van a recibir la vacuna de Janssen en los centros de salud se les está citando por teléfono, según añaden desde el departamento de Ana Barceló.

Un impulso

La llegada de la vacuna de Janssen va a permitir acelerar definitivamente la vacunación de las personas mayores y por tanto de las más vulnerables frente al covid. Precisamente la inmunización de este grupo, el de 70 a 79 años, ha pisado el acelerador en la última semana gracias a que hay más dosis disponibles de Pfizer y Moderna conforme se va completando la inmunización del grupo de mayores de 80 años. De hecho, la población de 70 a 79 años vacunada con al menos una dosis ha pasado del 25,3% de hace una semana al 53,2% de este miércoles, según los datos del Ministerio de Sanidad. El 68% de los mayores de 80 años están inmunizados ya con las dos dosis de la vacuna.

LA CIFRA 4 Vacunas frente al covid disponibles En menos de año y medio de pandemia ya hay disponibles en España cuatro vacunas frente al coronavirus. La de Janssen es la última.

Sanidad aún desconoce cuando comenzarán a llegar de manera regular las dosis de Janssen tras esta primera remesa de casi 15.000 dosis. Esta vacuna es la gran esperanza para poder alcanzar la inmunidad de rebaño para este verano, ya que el laboratorio se ha comprometido a mandar hasta septiembre dos millones de dosis a la Comunidad Valenciana, lo que supone unas 300.000 mensuales que se traducen en personas inmunizadas de manera completa.

Quien sí aumentará a partir de la semana que viene su envío es el laboratorio Pfizer con 50.000 dosis adicionales, hasta un total de 175.000 dosis semanales. Si AstraZeneca no vuelve a recortar su envío, la semana que viene puede ser una de las que más vacunas se administren en la Comunidad, lo que permitiría mantener los «vacunódromos» abiertos más tiempo, ya que esta semana sólo han funcionado dos días por falta de dosis suficientes.

JOSÉ MARÍA LÓPEZ LOZANO, EPIDEMIÓLOGO: «Janssen es una buena noticia porque supone que hay otro laboratorio más fabricando vacunas»

Otra de las novedades de la última jornada ha sido la decisión por parte de las autoridades sanitarias de no espaciar las dosis de la vacuna frente al coronavirus, lo que a juicio de los expertos habría permitido acelerar la inmunización colectiva frente a la enfermedad como están haciendo otros países de nuestro entorno, ya que una sola dosis supone un porcentaje alto de protección frente a la enfermedad. «Al final se ha decidido respetar la ficha técnica, que es lo que se hace en situaciones normales con cualquier vacuna o medicamento, pero espaciar las dos dosis no era una mala opción dada la situación en la que nos encontramos de escasez de dosis», explica José Miguel Sempere, presidente de la Sociedad Valenciana de Inmunología. Por su parte, el epidemiólogo José María López Lozano recuerda que espaciar las dosis entre vacunas «es seguro, el problema sería acortar el tiempo mínimo que debe pasar entre los dos pinchazos, que no es el caso». Para este especialista, la llegada de la vacuna de Janssen es una buena noticia que va a permitir acelerar la vacunación «no solo porque es de una dosis, también porque supone que hay otro laboratorio más fabricando vacunas».

JOSÉ MIGUEL SEMPERE, SOCIEDAD VALENCIANA DE INMUNOLOGÍA: «Haber espaciado las dosis entre vacunas no era una mala opción, dada la escasez que tenemos»

Por último, la Conselleria de Sanidad recuerda que aquellas personas que ya están vacunadas, incluso si han recibido las dos dosis recomendadas por los distintos laboratorios para alcanzar el grado óptimo de inmunidad, deben seguir llevando mascarilla, mantener la distancia de seguridad y la higiene de manos, así como ventilar los espacios cerrados. «Si las personas vacunadas relajan las medidas de protección cuando todavía quedan personas pendientes de recibir su primera o su segunda dosis, podría incrementarse la transmisión y los cuadros graves de covid entre los convivientes, compañeros, amigos y contactos cercanos», comenta el doctor Salvador Peiró, investigador en el área de investigación en Servicios de Salud y Farmacoepidemiología de Fisabio.