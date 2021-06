Celia Carbonell: «El consentimiento de la AstraZeneca no exime a la Administración de su responsabilidad»

¿Qué opinión le merece la postura del Ministerio de Sanidad respecto a la administración de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca?

Yo creo que está incurriendo en un absurdo permanente. Toda la documentación que ha emitido y sigue emitiendo el Ministerio de Sanidad sobre este asunto la estoy recopilando y las imprecisiones y contradicciones son continuas. Da la sensación de que actúan de forma improvisada y no dan pie con bola.

¿Quienes firmen el consentimiento de recibir la segunda dosis de AstraZeneca exoneran a la Administración de cualquier responsabilidad en caso de surgir alguna reacción adversa grave?

En absoluto. Ese documento no vale para nada, no exime a la Administración de su plena responsabilidad. Por lo tanto no tiene ningún efecto legal tanto si se firma como si no se firma.

Entonces, ¿por qué las autoridades sanitarias exigen la firma de ese documento a quienes optan por repetir con esta marca en la dosis de refuerzo?

Lo desconozco. No tengo información para responder a esta pregunta. Pero supongo que guardará algún tipo de relación con determinados intereses políticos o económicos. Lo que sí puedo afirmar es que toda esta situación ha generado miedo, incertidumbre y muchas dudas a los colectivos sociales que deben elegir ahora entre la vacuna Pfizer o AstraZeneca para recibir la segunda dosis.

¿La alarma se ha generado sobre todo por el riesgo a desarrollar el síndrome de trombosis con trombocitopenia?

Así es tal y como consta en el documento que se está proporcionando en los últimos días a profesores, policías, bomberos, personal sanitario...Pero si los pacientes sometidos a un tratamiento leyeran los prospectos médicos se darían cuenta de las múltiples contraindicaciones que tienen algunos fármacos que, sin embargo, casi todo el mundo consume de forma masiva sin cuestionarse nada. Un simple paracetamol, por ejemplo, también puede producir importantes efectos secundarios.

¿Por qué el consentimiento de la AstraZeneca está viciado?

Por muchos motivos. En primer lugar todos los consentimientos médicos deben ser personalizados y basarse en las circunstancias individuales de cada persona que se vaya a someter a una intervención o a un tratamiento. En este caso lo que está proporcionando Sanidad es un modelo tipo y de ámbito general. Pero es que, además, carece de cualquier validez porque, según la farmacéutica responsable de la fabricación y administración de la AstraZeneca, esta vacuna se encuentra todavía en el período de ensayo, y ese período no se dará por finalizado hasta febrero de 2023. Ningún ciudadano puede, por tanto, hacerse responsable de unos efectos secundarios que todavía se desconocen. Es la Administración la que tiene la plena responsabilidad y no puede eludirla.

Hay personas que no han recibido el consentimiento con antelación y se ven obligados a firmarlo cuando acuden a vacunarse...

Ese es otro supuesto incumplimiento de la normativa autonómica por parte de la Conselleria de Sanidad porque el documento tiene que ser entregado al interesado con una antelación mínima de 24 horas. Y también he detectado otro posible incumplimiento formal porque el ciudadano tiene derecho a recibir una copia de todo lo que firma y, en este caso, no se está haciendo. Igualmente me resulta curioso comprobar que en la hoja de consentimiento que Sanidad está pasando consta en el margen inferior la existencia de dos páginas pero solo aparece la segunda. ¿Qué pasa con la primera?

Habla de contradicción en la estrategia del Gobierno. ¿A qué se refiere concretamente?

El 11 de mayo de 2021 el propio Ministerio publicó en su portal oficial que la toma de decisiones para priorizar una u otra vacuna debe basarse fundamentalmente en la evidencia científica y, por tanto, no puede basarse solamente en el consentimiento informado del individuo y, menos aún, sobre la base de una información científica de seguridad de la que aún no se dispone y que, según la propia estrategia de vacunación, debe ser fiable. Así lo dijo textualmente Sanidad.