Sanidad siembra el caos con la segunda dosis de AstraZeneca en mayores de 60 años y profesores

Se trata de personas entre 60 y 65 años que llevan esperando completar su vacunación desde comienzos de abril y que ahora se encuentran perdidos y buscan que alguien les aclare algo. En los centros de salud están recibiendo multitud de llamadas e incluso hay personas que acuden a los hospitales, como ocurría este miércoles en el de Sant Joan, y hacen cola para ver si la persona que está en el mostrador de la entrada les aclara algo. Sin éxito, claro. Desde Sanidad, a preguntas de este diario, no concretan cuándo se les llamará de nuevo. Fuentes sanitarias aseguran que todo lo relacionado con la segunda dosis de AstraZeneca se gestiona desde València con secretismo.

Pero el caos con las personas de entre 60 y 65 años no es el único que tiene AstraZeneca como telón de fondo. Este miércoles los profesores menores de 60 años han comenzado a recibir SMS indicándoles que van a ser vacunados con Pfizer. En caso de que prefieran AstraZeneca, se les proporciona un enlace para que acepten un consentimiento informado. Este miércoles era imposible escoger la vacuna anglosueca como segunda dosis. Los profesores que pinchaban el enlace se encontraban con mensajes como: «En estos momentos no es posible seleccionar la vacuna. Recibirá un nuevo SMS o inténtelo de nuevo más tarde». Salud Pública ha explicado a representantes sindicales de los profesores que hasta el lunes no estaba previsto el envío de estos mensajes, pero que era previsible que este jueves el sistema funcionara con normalidad. Los docentes que están recibiendo los mensajes tienen de plazo hasta el domingo para elegir vacuna. Si no logran que funcione el enlace Sanidad entiende que optan por Pfizer.

El profesorado va a recibir la segunda dosis de la vacuna contra el covid entre el 21 de junio y el 12 de julio. Así lo han hecho saber desde la Conselleria de Educación tras haberlo acordado con Sanidad e informado a los representantes sindicales. El secretario autonómico, Miquel Soler, ha trasladado las fechas de vacunación tanto a los sindicatos educativos como a las asociaciones de directoras y directores de los centros públicos y a las patronales de la enseñanza concertada.

Desde el sindicato STEPV explicaron que, según las instrucciones que les ha dado Educación, «no se va priorizar una marca de vacuna frente a otra, dependiendo de las dosis que tenga cada centro de vacunación de cada marca se convocará a unas personas o a otras».

¿Faltan dosis?

Y es que este nuevo lío con AstraZeneca vuelve a sembrar las dudas sobre si habrá suficientes dosis para acabar de vacunar a todos los que recibieron la primera inyección, sobre todo teniendo en cuenta que la Unión Europea anunció que en junio se terminaba el contrato con este laboratorio, que por otra parte nunca ha sido muy cumplidor con las entregas. Desde la Conselleria de Sanidad se negaron este miércoles a facilitar datos sobre el número de vacunas que tienen en reserva, limitándose a señalar que las segundas dosis «están garantizadas».

Según los cálculos de este diario, a partir del último dato facilitado por Sanidad hace unas semanas, y en función de las dosis que han llegado desde entonces y cuántas se han empleado, la Comunidad Valenciana tendría en estos momentos un stock de algo más de 410.000 dosis de AstraZeneca. Cerca de 110.000 menores de 60 años quedan por ser vacunadas con este suero. Respecto a las personas entre 60 y 65 años, que comenzaron a ser inmunizadas el 6 de abril, serían unas 350.000. Por lo tanto harían falta unas 460.000 dosis. Así que en estos momentos la reserva es insuficiente y estaría a expensas de que la farmacéutica cumpla y mande todas las dosis comprometidas.

Responsables de distintos hospitales de la provincia de Alicante consultados por este periódico lamentan el oscurantismo y la incertidumbre con la que se está planificando la llegada de dosis y la imposibilidad de hacer planes más allá de una semana.

Falta de transparencia de la conselleria

Sanidad se niega a facilitar datos sobre las dosis de AstraZeneca que tiene en stock

Falta de información y versiones que luego no se corresponden con la realidad. La comunicación de la Conselleria de Sanidad en torno a lo que está ocurriendo con AstraZeneca vuelve al oscurantismo que ya marcó los inicios de la pandemia. Un ejemplo de la falta de información es la que rodea al número de dosis que hay almacenadas en estos momentos y si éstas son suficientes para garantizar todas las segundas dosis. Este periódico ha tratado de conocer este dato, que sin embargo fue tajantemente negado por el portavoz de la Conselleria de Sanidad, quien se limitó a señalar que se tomara como referencia la cifra proporcionada hace dos semanas, añadiendo que «hoy hay muchas más guardadas». Tampoco hay transparencia en torno a lo que ha ocurrido con la anulación de las citas. El martes desde Sanidad se indicó que estas citas se anulaban para volver a convocar a los interesados con 12 semanas entre dosis y no con 10 como en un principio se les había citado. También que se les había citado en puntos, como el hospital de campaña, que ya no están operativos. Sin embargo, este periódico contactó durante el miércoles con numerosas personas que ya tenían la cita para la segunda dosis con 12 semanas de margen y también con personas que el segundo pinchazo lo iban a recibir en el mismo emplazamiento que el primero y, sin embargo, a todas ellas se les anuló.