Ximo Puig: "No puede haber un policía detrás de cada persona"

Así lo ha aseverado el jefe del Consell, en una entrevista en Telecinco que recoge Europa Press, en la que se ha referido a las medidas antiCovid --entre ellas el toque de queda entre las 01.00 y las 06.00 horas en 77 municipios valencianos-- que entran en vigor este lunes y permanecerán vigentes, en principio, hasta el próximo 16 de agosto.

Preguntado por el fenómeno de los botellones y por si el despliegue policial es suficiente, Puig ha manifestado que "hay unas dotaciones policiales que son suficientes cuando estamos en una situación de mayor normalidad" y ha subrayado que la Policía "también ha hecho un gran esfuerzo" durante este año y "tiene su derecho a vacaciones".

Por ello, ha recalcado que "debe haber un ejercicio de corresponsabilidad" que la inmensa mayoría de la población de la Comunitat Valenciana "ha hecho de manera durante cuatro meses", lo que la llevó a ser la región europea con menor incidencia y ha permitido que ahora la ola tenga menos impacto en el ámbito sanitario.

Ha insistido en que la mayoría de las personas y de las personas jóvenes cumple con las medidas de protección, aunque ha alertado de que, en algunos casos, hay un "cierto imaginario creado y se piensa que a los jóvenes no les va a tocar". "Pues sí les va a tocar; algunos de los últimos fallecidos en la Comunitat Valenciana se habían negado a vacunarse y eran jóvenes. Mucho cuidado, esta pandemia es terrible y afecta a todos los que no tienen protección", ha resaltado.

Sobre la decisión de subir de las 20.00 a las 22.00 horas la hora límite para vender alcohol en los supermercados, ha comentado que, después de dos semanas de restricción a las ocho de la tarde, se ha comprobado que no ha tenido el efecto positivo para limitar los botellones.

En cuanto al resto de restricciones, ha recordado que en principio estarán vigentes hasta el 16 de agosto, que la Comunitat lleva ya quince días con toque de queda en varios municipios y está viendo que "la curva se está aplanando".

No obstante, ha apostillado que "necesitamos concentrar esta máxima responsabilidad colectiva en estas semanas porque, pese a que las hospitalizaciones están muy lejos de niveles de riesgo, está claro que el nivel de contagios es demasiado alto y ha tenido ya consecuencias en Atención Primaria, que está sobresaturada".

"Las recetas son bien claras: máxima corresponsabilidad y acelerar al máximo la vacunación", ha resumido. Precisamente, preguntado por si considera que la Comunitat tiene bastantes dosis, ha señalado que "todas las comunidades querríamos tener muchas más vacunas, pero está claro que el conjunto de España es de los países de Europa que más vacunación tiene".

"Vacuna que tenemos, vacuna que ponemos"

Ha agregado que "en la Comunitat tendremos esta semana al 60% de la población con la pauta completa, ya se han expedido mas de 3 millones de dosis y ahora comienza la vacunación de 29 a 20 años". "Se está acelerando, nosotros en agosto tendremos más vacunas de Moderna porque tenemos un déficit anterior. Lo que está claro es que vacuna que tenemos, vacuna que ponemos y eso es lo que hace el conjunto de CCAA", ha dicho.

En este punto, ha admitido que no hay vacunas suficientes para inmunizar "a todas las personas que querríamos", al tiempo que ha exclamado: "Ojalá todas las CCAA tuviéramos más vacunas y pudiéramos acelerar al máximo nuestro objetivo", que, en el caso de la Comunitat Valenciana, es llegar al 9 de octubre con una inmunización de más del 80% de las personas a partir de 12 años.

Por otra parte, respecto a medidas como la de presentar PCR negativa o certificado de vacunación en los locales de ocio, Puig ha comentado que la Generalitat no quiere hacer efectiva esta medida "hasta que tengamos la capacidad de vacunación de todas las personas para que no exista un elemento de falta de equidad, ya que la PCR tiene un coste determinado y aún no hemos ofrecido a toda la población la oportunidad de vacunarse".

Por otro lado, cuestionado por si echa en falta una normativa común en toda España para aplicar restricciones, ha defendido que hay instrumentos suficientes y los tribunales valencianos han aceptado los planteamientos del Gobierno valenciano. Aun así, ha apuntado que "vista la magnitud de la pandemia hay que hacer una evaluación y ver qué otros instrumentos normativos hay que tener para futuras situaciones".