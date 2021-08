Expertos apuestan por la tercera dosis cuando se llegue a la inmunidad de grupo

JOSÉ MARÍA LÓPEZ LOZANO, EPIDEMIÓLOGO: «Entre vacunados y gente que ha pasado el covid hay que llegar al 90% para que el virus no circule»

Los expertos consultados en la provincia de Alicante son partidarios de poner este refuerzo, prioritariamente a personas mayores, con enfermedades graves y al personal sanitario, los grupos más vulnerables frente a la enfermedad. Sin embargo, una mayoría cree que antes de empezar a revacunar hay que asegurarse de alcanzar la inmunidad de grupo para no dar la oportunidad a nuevas variantes del covid que puedan burlar la protección de las vacunas. «Poner una dosis de recuerdo no sería extraño, de hecho ocurre con muchas vacunas, pero antes hay que pinchar masivamente hasta alcanzar, entre vacunados y personas que hayan pasado la enfermedad, por lo menos el 90% de la población. Así el virus circulará menos y no llegará a los más vulnerables», señala el epidemiólogo José María López Lozano.

ESTHER CAPARRÓS, INMUNÓLOGA: «Las vacunas no garantizan una protección absoluta, por lo que una tercera dosis es necesaria»

Este especialista coincide con José Tuells, experto en Salud Pública de la Universidad de Alicante, en la necesidad también de aumentar la vacunación en los países en desarrollo «por equidad y por no dar la oportunidad a nuevas variantes». Tuells cree que con la amenaza de la variante Delta es necesario vacunar por encima del 85%, «y es ahí donde hay que concentrar todos los esfuerzos antes de plantearnos una tercera dosis».

JUAN FRANCISCO NAVARRO, SOCIEDAD VALENCIANA MEDICINA PREVENTIVA: «Hay que priorizar a las personas mayores, sanitarios y personas con enfermedades graves»

Sin embargo, los contagios que se están dando en personas que han recibido las dos dosis de la vacuna, entre ellas personas mayores, preocupan a especialistas como Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva, quien cree que la revacunación de las personas más vulnerables debe hacerse en otoño, antes de que comience el frío y en prevención de que haya empezado a descender el nivel de anticuerpos que aportaron las vacunas. Cabe recordar que los sanitarios y los más mayores fueron los primeros en recibir los sueros, a partir del mes de diciembre. «Se puede ir avanzando en paralelo, vacunado a más población y poniendo terceras dosis a personas mayores, inmunodeprimidas y personal sanitario».

FÉLIX GUTIÉRREZ, JEFE MEDICINA INTERNA HOSPITAL ELCHE: «Hay que vigilar la presión hospitalaria y, si esta sube, hay que recurrir a la tercera dosis»

En hospitales como el General de Elche la mitad de las personas ingresadas estos días tienen una dosis de la vacuna o la pauta completa. Para el jefe de Medicina Interna del centro sanitario, Félix Gutiérrez, una tercera dosis de la vacuna es algo que hay que plantearse «pero aún no tenemos una información completa para tomar la decisión sobre cuándo hacerlo». Para este especialista lo importante, mientras llegan las evidencias definitivas, «es ir avanzando en la inmunización de la población sin perder de vista la presión hospitalaria, y en el momento en el que suba con ingresos de personas vacunadas, administrar la tercera dosis a los más vulnerables».

La inmunóloga Esther Caparrós recuerda que las vacunas no garantizan una protección absoluta, «siempre queda un margen para la infección, por lo que una tercera dosis será fantástica para reforzar todo lo que hemos hecho hasta el momento».

JOSÉ TUELLS, ESPECIALISTA EN SALUD PÚBLICA: «De momento hay que concentrar todos los esfuerzos en vacunar a los que aún no lo están»

Desde la Conselleria de Sanidad no se plantean por el momento comenzar a revacunar a la población frente al coronavirus y señalan que la decisión, en todo caso, corresponde al Ministerio de Sanidad en coordinación con las comunidades autónomas. En cuanto al control que se está haciendo sobre la protección de las vacunas en los primeros grupos a quienes se les administró, los residentes de geriátricos, un informe presentado en junio concluía que la protección ofrecida por las vacunas en las residencias de mayores en la Comunidad Valenciana está siendo muy elevada, con un 98,7% de personas con anticuerpos a los 3 meses de la segunda dosis, una tasa entre las más altas de las descritas hasta el momento.