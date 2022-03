Rita Barbera se presenta para ser alcaldesa en una ciudad de Italia

Rita Barbera, ¿futura alcaldesa de Palermo? Los carteles electorales ya están colocados por las calles de la ciudad siciliana y no mienten. Pero no, no hay que buscar ninguna explicación paranormal, ni de viajes en el tiempo, ni siquiera de familiares cercanos con los que comparte nombre en torno a la excaldesa de València para explicar esta coincidencia.

Tampoco hay un error de ortografía en el nombre ni a quien escribe se le ha olvidado por las prisas incluir el acento. La Rita Barbera que puede situarse como la principal responsable local en Palermo se escribe sin acento y pronunciándose como una palabra llana, es decir, con la tónica en la penúltima sílaba, cambiando la entonación con la que se mencionaba a la exmunícipe de la capital del Turia. Quitan de la Lonja de Valencia una placa de Rita Barberá al no tener "interés artístico" La Rita Barbera italiana es una política local con recorrido de varios años. Ha sido directora de dos cárceles de la ciudad durante trece años, tarea de la que se ha jubilado hace tres años y tras la que da un paso para presentarse a las elecciones. Su candidatura es diferente a la de la Barberá valenciana. Se presenta con una agrupación de movimientos ciudadanos, alejada de los grandes partidos, y en un espacio de centroizquierda. "Me postulo a la alcaldía en el desierto del centroizquierda", dice en una entrevista en el medio italiano Repubblica.it. Su paso adelante ha permitido volver a ver un nombre tan evocador en tierras valencianas situado en un cartel electoral, algo que a algún turista de la capital del Turia le puede haber retrotraído en el tiempo y plantearse si ha sufrido algún tipo de tránsito espacio-temporal. Las elecciones serán en unas semanas y todavía falta saber si igual que el hábito hace al monje, el nombre hace al político. En este caso, a la política, y consigue no solo hacerse con la vara de mando sino revalidar su poder durante 20 años.