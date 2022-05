La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, está en el ojo del huracán de la polémica del día. La socialista se ha convertido en trending topic en Twitter después de ratificar esta mañana en el programa de radio de Onda Cero "Más de uno", conducido por Carlos Alsina, las controvertidas palabras que ayer pronunció en relación con las presuntas agresiones sexuales registradas en los últimos días en Burjassot y Vila-real.

Calero dijo que "no podemos retroceder, volver al miedo, porque las mujeres, tengamos la edad que tengamos, tenemos derecho a salir cuándo y cómo queramos. Y con quien queramos", tras lo que lanzó una pregunta directa a todos los hombres: "¿Qué os está pasando?".

Calero hizo estas declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de asistir a la celebración del 178 aniversario de la fundación de la Guardia Civil, al ser preguntada por las investigaciones abiertas tras los sucesos de Burjassot y Vila-real.

Alsina le ha preguntado varias veces sobre su generalización y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, con leves matices, se ha reafirmado en su petición de que los hombres no se "pongan de perfil" ante una "lacra que no es un problema de mujeres, sino de todos". "Las manadas son de hombres, no son de mujeres", ha sentenciado.

📻 Gloria Calero se reafirma en 'Más de uno' con Alsina en sus declaraciones y pide a los hombres que no se pongan de perfil ante las violaciones grupales que están ocurriendo en España



💬 "Las manadas son de hombres, no son de mujeres"https://t.co/STG9X4wMze — Onda Cero (@OndaCero_es) 25 de mayo de 2022

Calero ha puesto como ejemplo que cuando hay alguna jornada sobre violencia machista, la mayoría de asistentes son mujeres. Según ella, en el "imaginario colectivo" de la sociedad los asesinatos de mujeres y violaciones grupales aparecen "como problemas de la mujer", por lo que insta a los hombres a reflexionar al respecto.

Su testimonio en Onda Cero ha avivado aún más la polémica que desde ayer sus palabras han provocado en las redes sociales.

Esta forma de generalizar... Sra. @Gloria_Calero a la gran mayoría de hombres no nos pasa nada y mucho menos se nos pasa por la cabeza cometer un delito de violación. Diríjase a los delincuentes. No generalice, por favor. Y reflexione, que ocupa un cargo muy importante. https://t.co/Rbqt4Y7p6p — Jorge Payá⚖️🕊️ (@JorgePay1) 24 de mayo de 2022

@Gloria_Calero, @DGobiernoCV, a los hombres, en general, no nos pasa nada. Les pasa a los delincuentes. Haga usted el favor de no generalizar porque resulta ofensivo. Y si me apura, creo que incluso ilegal. Empieza a resultar muy irritante que se nos criminalice como sexo. — 🇺🇦El negro del Narcissus🏴 (@_AlfredoLozano_) 24 de mayo de 2022

Qué os está pasando a los hombres que cada vez hay más violaciones grupales, pregunta la Delegada del Gobierno @Gloria_Calero

A mí nada. Pregúntele a su padre, a su hijo o a su hermano si es usted tan amable. Eso o deje de generalizar o váyase a paseo. https://t.co/ngUxVkxRjV — Benjamín López (@benjalh1971) 25 de mayo de 2022

También ha contado con algunos mensajes de apoyo:

O sea que Carlos Alsina se ha marcado un “#NotAllMen” en directo, en su programa, por estas declaraciones de aquí. Da que pensar. https://t.co/qZn2lbKi3a — Sandra (@sandrabruiz_) 25 de mayo de 2022

Todo mi apoyo y reconocimiento a @Gloria_Calero,la verdad siempre es incomoda, pero hay q verbalizarla, la cultura de violación es una realidad. La delegada del Gobierno lamenta "el retroceso a la cultura de la violación" https://t.co/3VuQ8CNam9 vía @EFE_CValenciana — rosa peris (@rosaperis1) 25 de mayo de 2022

En el primer caso de las últimas presuntas violaciones grupales se detuvo a cinco menores, de entre 15 y 17 años, por una supuesta violación grupal a una menor de 12 años y otra individual a una niña de la misma edad. Y, en el segundo caso, se ha arrestado a tres menores como presuntos autores de la agresión sexual a una joven de 18 años durante las fiestas de Vila-real. En ambos procedimientos los menores han quedado en libertad vigilada.

En concreto, en el caso de Vila-real, la agresión más reciente, Calero afirmaba que "se están barajando todas las posibilidades" y que se trata de tres arrestados, aunque existe la opción de que en la supuesta agresión pudiera intervenir alguna persona más.

Los detenidos han quedado en libertad y Calero cree que "hay que ser conscientes de que estamos hablando de menores y, por eso, hay que ser respetuosos tanto con las órdenes judiciales como con todo el procedimiento".

Por otro lado, interpelada por si cree que existe sensación de impunidad, Calero ha indicado: "Tenemos que preguntarnos qué mensaje estamos dando a la sociedad. ¿No pasa nada? ¿Son hechos delictivos? Espero que se juzguen y que, al final, cada uno se quede en su sitio".

Asimismo, la delegada ha advertido de que los jóvenes se están educando sexualmente con la pornografía. "Creo que en la ley que se está intentando aprobar en el Parlamento, del sí es sí, también hay un apartado para la educación sexual. No podemos seguir así. Los jóvenes no se pueden seguir educando con la pornografía". "Si a los ocho años --ha añadido-- ya tienen conocimiento o un primer contacto con la pornografía, hay que ver cómo lo desterramos".

En esta línea, abogó por fomentar la educación sexual no solo en las aulas, sino también las familias y en la propia sociedad: "Hay que eliminar los mensajes de dinero fácil y del todo vale. Debemos hacer un estudio en conjunto en las escuelas, familias y en la sociedad y ver qué valores empezamos a transmitir", abogaba.

Sobre la agresión se Burjassot manifestó que desde Delegación de Gobierno están "muy preocupados" por los hechos y por el aumento de los delitos sexuales y ha avanzado que se sentarán con las Fuerzas de Seguridad para hacer un análisis y ver qué pueden aportar.