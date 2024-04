Sanidad y Educación forman al personal en la importancia del sueño para cuidar la salud y el rendimiento escolar

La Conselleria de Sanidad y la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo han impartido un curso formativo dirigido tanto a personal sanitario como a docentes sobre la importancia que tiene el sueño para cuidar la salud y el rendimiento escolar. Se trata del primer curso formativo a nivel nacional que se introduce de forma conjunta en los planes formativos dirigidos a los profesionales del ámbito educativo y del ámbito sanitario.

De hecho, las inscripciones y los certificados del curso se realizan a través de las plataformas formativas de los dos ámbitos profesionales, la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES) y la Red de Centros de Formación, Innovación y Recursos Educativos de la Comunidad Valenciana (Cefire), ha destacado la Generalitat en un comunicado.

La directora general de Salud Pública, Ruth Usó, y la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig, han presentado este curso para dar a conocer los objetivos conjuntos orientados a "fortalecer" la salud pública para mejorar la salud de la población, en concreto en el entorno educativo.

Hábito saludable

En este sentido, la directora general de Salud Pública ha subrayado la importancia de trabajar "de forma conjunta" desde Sanidad y Educación, puesto que es "la manera de trasladar la importancia del sueño como hábito saludable y su impacto en la salud, la conducta y el aprendizaje".

Por ello, para la puesta en marcha de esta actividad formativa, se han implicado "activamente" la subdirección general de Inclusión Educativa y la subdirección general de Formación del Profesorado de la Conselleria de Educación, y por parte de la Conselleria de Sanidad, la subdirección general de Promoción de la Salud y Prevención de la Dirección General de Salud Pública.

En este sentido, Usó ha apuntado que la finalidad del curso "no es formar a especialistas del sueño", sino "capacitar a sanitarios y docentes de los conocimientos necesarios para que inculquen en los pacientes y los alumnos el valor que tiene la calidad del sueño y su influencia en el rendimiento académico y en la salud integral de la persona".

Representantes del Consell asistentes a la presentación del curso / INFORMACIÓN

Pediatras

De esta manera, la actividad formativa titulada "Curso del sueño: impacto en la salud y el rendimiento escolar" está coordinada por Gonzalo Pin, pediatra experto en el sueño, y cuenta además con la participación de profesionales de la Medicina, expertos en el sueño y docentes de distintas etapas educativas, que se hacen cargo de impartir y desarrollar los contenidos.

Así, ha indicado la directora general de Salud Pública, "lo que se pretende es introducir el concepto del sueño y el descanso a la hora de diseñar los programas, horarios y evaluaciones académicas en el ámbito escolar, ya que es un factor fundamental en el rendimiento académico del alumnado".

Por otra parte, la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig, ha destacado que este curso es "clave" para que los docentes "cuenten con los conocimientos para detectar de forma precoz dificultades con el sueño en sus alumnos, y poder adoptar así medidas". "La calidad del sueño es clave en el rendimiento académico, ya que los alumnos que duermen y descansan bien tienen mayor capacidad para concentrarse y retener la información", ha añadido.

Medicina del sueño

El curso formativo consta de siete módulos, con una duración de tres horas cada uno de ellos, en los que se emplea una metodología participativa que incluye formación online, presencial y elaboración de trabajos. En esta primera edición son ya 80 alumnos los que se han inscrito, de los cuales 40 son sanitarios y 40 del ámbito de la docencia.

Asimismo, el programa didáctico se basa en el "'Catalogue of Knowledge and skills for sleep medicine"', publicado por la European Sleep Research Society para la elaboración del curriculum de la especialidad en Medicina del Sueño, que introduce contenidos originales diseñados por los mejores expertos. Además, los recursos están pensados para un aprendizaje "eficiente y de calidad" y planificados para que puedan adaptarse al ritmo de estudio del alumnado