Los Presupuestos de la Generalitat ya están listos. La consellera Ruth Merino será la encargada de presentar las novedades y los detalles de las cuentas de la Generalitat 2024 tras el pleno del Consell que las aprobará hoy a mediodía.

Según han trasladado fuentes de Presidencia, estos presupuestos supondrán una consolidación de las políticas sociales, la eliminación del gasto político y las bajadas de impuestos de este Consell. Entre las líneas avanzadas está que el 30% del gasto total irá destinado a Sanidad, un porcentaje similar al que se destinó el año pasado. En este sentido, Carlos Mazón ha querido recordar que “la atención primaria es el eje vertebrador de nuestro sistema de salud, por lo tanto, hay que dotarla de recursos”.

14.01 horas

Merino ha asegurado que pese a que se ha suprimido una gran parte del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, se sigue contemplando casi 170 millones de euros para la recaudación de ambos tributos en 2024. Sobre esto, ha indicado que se prevé que haya un aumento de las Donaciones y ha recordado que no se ha eliminado del todo, por lo que seguirá habiendo situaciones "imponibles". En este sentido, solo se han eliminado estos tributos para los grados de parentesco I y II pero quedan el III y IV, familiares no directos, y que, por tanto, la recaudación será de la mitad, aproximadamente. Con esto, la reivindicación de que el objetivo de estas cuentas es "no mentir" y dando ánimo a la prensa para el estudio del proyecto, Merino da por finalizada la rueda de prensa.

13.49 horas

Merino ha indicado que no hay "recortes" y que aquellas conselleries que bajan su presupuesto respecto al montante del año anterior tiene "una explicación razonable". Sin entrar en ninguna de ellas, la consellera de Hacienda ha asegurado que se va a presupuestar en inversiones solo aquellas que se van a ejecutar y, por otra parte, que cuenta con remanentes del 2023 que supondrán un "importe adicional" a partir del 1 de enero. "Son dos temas transversales a todas las conselleries, son cosas que hay que tener en cuenta", ha indicado.

Asimismo, respecto a la inclusión del FOGA (Fondo de Garantía Asistencial), el dinero que el Estado debe a la Comunitat Valenciana por la atención de pacientes de otras autonomías, Merino ha señalado que es un ingreso que confía recibir porque la Generalitat "tiene el derecho a recibir esos ingresos". "Es una cuestión de que vamos a reivindicarlo porque corresponde", ha explicado al tiempo que ha tratado de diferenciarse de la anterior partida ficticia de 1.300 millones que solía incluir el Botànic en sus cuentas. "La partida ficticia no tenía más sustento que poner una cifra sin más, aquí hay unos informes de Sanidad que está reconocido. Consideramos que es un derecho, tiene un sustento, no es pintar una cifra sin más", ha sentenciado.

13.46 horas

Respondiendo a las preguntas de la prensa, Merino ha señalado que el recorte en el sector público instrumental (las empresas y organismos autónomos que dependen de la Generalitat) depende de la decisión que haya tomado cada conselleria, aunque ha indicado que no se ha eliminado ninguno de la sesentena de entes que conforman este sector público instrumental.

Asimismo, ha asegurado que el impacto de toda la reforma fiscal que lleva haciendo el Consell (Sucesiones, Donaciones, y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) será de 390 millones de euros para 2024 mientras que las deducciones de IRPF están valoradas en 180 millones, pero estas tendrán efecto en 2025.

13.42 horas

"El dinero va a salir de las entregas a cuenta, de las liquidaciones... no nos vamos a inventar nada", ha indicado Merino quien también ha admitido que se ha incluido la partida del FOGA, la petición del IVA sanitario por los pacientes de otras autonomías que para el próximo año ha situado en 926 millones de euros, incluyendo la "deuda histórica" que tiene el Estado en esta partida. Asimismo, ha indicado que no habrá "recortes".

13.39 horas

Junto a los Presupuestos de la Generalitat, Ruth Merino ha indicado que el Consell también ha aprobado la ley de Medidas Fiscales y de Organización de la Generalitat, la llamada ley de Acompañamiento. En esta, ha desgranado, se incluyen las deducciones en el IRPF para los gastos oftalmológicos de salud mental o gastos deportivos así como una bajada en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la compra de viviendas de hasta 180.000 euros. "Queremos aliviar los bolsillos de la ciudadanía", ha señalado.

13.37 horas

83 de cada 100 euros de los Presupuestos de la Generalitat (respecto a su total no financiero, sin incluir la deuda) irán a servicios sociales. Merino ha indicado que en total serán 18.300 millones, 400 millones más que en las anteriores cuentas del gobierno valenciano, y que son 8.504 millones de euros de Sanidad; 6.669 millones de Educación y Universidades 2.425 millones de Servicios Sociales; 327 millones para Empleo y 415 millones para Vivienda. "Reforzamos los servicios sociales", ha agregado.

13.34 horas

Sobre Educación, Merino ha señalado que hay un incremento de un 1 % en las partidas que afectan a los ámbitos educativos, aunque su total, los 6.870 millones que tiene todo el departamento supongan 1.300 millones donde también se incluye Universidades y Empleo.

De sus partidas más concretas, Merino ha indicado que la promoción del valenciano tendrá una partida de 19,5 millones de euros. "Mantenemos la promoción del valenciano y apostamos por el multilingüismo", ha indicado la consellera que ha añadido que no hay "retrocesos" en este sentido, pero que tampoco hay "avances en la imposición".

13.32 horas

"Estos serán los presupuestos más altos de la historia en Sanidad", ha indicado la consellera de Hacienda. En total, el departamento que dirige Marciano Gómez tendrá 8.504 millones de euros, 250 millones más que en 2023. De este departamento ha indicado que se crea la Dirección General de Atención Primaria que tendrá 700 millones de euros.

13.28 horas

Merino destaca la cifra total: 29.732 millones de euros, un 4,5 % más que en las últimas cuentas del gobierno de izquierdas. De estos ha dicho que son "realistas", basados en "datos ciertos" y sin estar "adulterado por partidas ficticias". Así, ha indicado que si se analiza el "gasto real" serían 22.070 millones de euros, un 2,3 % más que en 2023.

La consellera de Hacienda ha señalado que no se ha incluido ninguna "partida ficticia" porque desvirtúa el total. Asimismo, ha señalado que, según las previsiones de Airef, las entregas a cuenta por el sistema de financiación del Estado será de 12.798 millones a lo que se ha de sumar la liquidación de 2022 de 2.719 millones, un incremento de más del 16 % respecto a 2023. De hecho, el total que se recibió por parte del Estado, en 2023 la Generalitat contó con 13.449 millones por los 15.517 millones para este año. No obstante, Merino ha indicado que en fondos REACT de la UE habrá 500 millones menos, un descenso de más de la mitad respecto a 2023.

13.23 horas

"Estos presupuestos son el inicio para revertir la deriva irresponsable", ha señalado la consellera de Hacienda, Ruth Merino. La responsable de las arcas públicas indica que estos presupuestos comienzan a afianzar el cambio de gobierno vivido tras las elecciones del 28 de mayo, eliminar el "gasto superfluo", las bajadas de impuestos y "reforzar el gasto social". "Es una prioridad para este gobierno, nunca vamos a dejar de reforzar los servicios sociales mediante la optimización de recursos", ha indicado.

De hecho, esa "optimización" empieza a afectar al sector público instrumental que, según ha señalado, su coste para 2024 ha descendido un 7,7 %, hasta los 3.800 millones. Pero ha indicado que esta optimización necesita "más tiempo" y "mejor análisis". También la forma de elaboración de estas cuentas que han sido bajo la plataforma Nefis. "Había que dar el paso y adelantarse", ha indicado.

13.20 horas

La consellera de Hacienda también critica la "falta de datos" del Gobierno de España respecto al sistema de financiación autonómica. "Entendemos la situación de interinidad, pero en 2019 lo estaba y sí que facilitaron los datos", ha señalado. Entre estos datos por los que protesta Merino son el montante de las entregas a cuenta, la liquidación del sistema de financiación de hace dos años o el techo de gasto.

"Le envié una carta hace dos años al Ministerio de Hacienda para tener unos datos claros, pero no nos ha respondido; hemos redactado estos presupuestos a tientas y basándonos een el sentido común", ha asegurado. "Parece ser que este gobierno en funciones está más ocupado en otras situaciones que en dar las previsiones de los presupuestos, dice mucho del Gobierno de España y sus prioridades", ha añadido.

13.15 horas

Merino comienza su explicación de los Presupuestos para 2024 señalando la coyuntura económica de la que parten. En este sentido, señala la deuda de más de 57.000 euros que se ha encontrado el actual ejecutivo. De hecho, indica que este aumento de la deuda tiene "efectos inmediatos" como se ve en los intereses de la deuda que son "desorbitados", más del doble respecto al año pasado: más de 800 millones de euros. "Es sangrante, hipoteca los compromisos de cualquier gobierno, no solo este", ha indicado.

Así, ha señalado que si se suman las amortizaciones y los vencimientos esa suma crece en un 20 % respecto a 2023 hasta alcanzar los 7.948 millones, 1.300 millones más que el año pasado. "Esta cifra no deja de hacernos plantear todo lo que con estos 1.300 millones se podría hacer", ha indicado. "Sería la cuarta conselleria", ha dicho. "Es evidente la falta de la financiación en esta comunidad, pero los déficits que se han ido acumulando año tras año son inaceptables", ha sentenciado.

13.11 horas

Comienza la rueda de prensa en la que Ruth Merino, consellera de Hacienda, explica los Presupuestos de la Generalitat. "Estamos muy satisfechos, hemos conseguido hacer más con menos", ha señalado al inicio tras dar las gracias al equipo del departamento que dirige las arcas públicas. La elaboración de estas cuentas, dice, se ha llevado a cabo en un ambiente de armonía y rigurosidad y que eso ha permitido presentar las cuentas un día antes del plazo oficial fijado: el 31 de octubre. "Hemos trabajado en una hoja de ruta única", ha explicado al tiempo que ha señalado que no ha habido "conflictos internos ni sobresaltos".

"Teníamos el compromiso de hacer unos presupuestos rigurosos y reales y de gestionar bien y de forma eficiente, ese trabajo empezará el 1 de enero", ha señalado. Merino ha destacado que no importa tanto el montante global, sino su ejecución. "De nada vale si luego todo queda en papel mojado como hemos visto en los últimos años", ha indicado, "no les vamos a mentir". "Son unos presupuestos reales y basados a la verdad, no sobre falsas promesas y anuncios que generan frustración", ha explicado.

13.02 horas

En las comparativas respecto al año pasado, los que son los primeros presupuestos elaborados por el gobierno de PP y Vox, el montante total es de 1.300 millones más, cantidad exactamente igual en la que se incrementa el presupuesto destinado al Servicio de la Deuda. El pago de la deuda es la segunda sección a la que más dinero se destina, solo por detrás de Sanidad que ve incrementada su partida en 250 millones: de 8.258 en el Botànic a 8.504 millones para 2024.

12.58 horas

El Presupuesto de la Generalitat Valenciana para 2024 será de 29.732 millones de euros, un 4,5 % más que el año pasado cuando este proyecto alcanzó los 28.432 millones de euros. Es el dato principal a la espera de que la consellera de Hacienda, Ruth Merino, desglose el total del proyecto.

12.37 horas

La Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2024 ya está aprobada. El pleno del Consell ha dado luz verde este lunes a primera hora de la mañana al proyecto legislativo que desgrana las cuentas autonómicas para el próximo curso. En la sesión plenaria del Ejecutivo se ha aprobado también el proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, más conocida como Ley de Acompañamiento a los Presupuestos.

12.36 horas

"Projecte de Pressupostos 2024". Son las letras que se pueden leer en la pantalla de la tablet que han mostrado la consellera de Hacienda, Ruth Merino, y la presidenta de las Corts, Llanos Massó. Es la formalización de que el proyecto legislativo en el que se desglosan las cuentas autonómicas para el próximo año ya se encuentra en el parlamento autonómico, donde a finales de diciembre debería recibir el apoyo definitivo.

La entrega la han formalizado los principales cargos de Hacienda, con Merino a la cabeza acompañada por el secretario autonómico Eusebio Monzó, la directora general de Presupuestos, Amparo Haro y el subsecretario del departamento, Carlos Gracia. En la recepción también han estado el resto de representantes de la Mesa de las Corts y los portavoces de los grupos parlamentarios.

De hecho, tanto Compromís como PSPV, sin conocer todavía su contenido, han hecho declaraciones previas. "No valen excusas, todo lo que reflejen estos presupuestos será responsabilidad plena y absoluta del actual Consell", ha indicado el síndic adjunto de los socialistas, Arcadi España. "Los presupuestos del Botànic han llevado a la mejor situación de la Comunitat Valenciana; todo lo que sea apartarse de esas políticas lo fiscalizaremos y denunciaremos", ha añadido Isaura Navarra, portavoz adjunta de Compromís.

11.50 horas

Su aprobación en el pleno del Consell abre todo el proceso burocrático y protocolario que rodea a los presupuestos. A las 12 horas, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, irá a las Corts a entregar el proyecto financiero a la presidenta del parlamento autonómico, Llanos Massó. Una hora más tarde, Merino dará a conocer en rueda de prensa los números básicos que los conforman.