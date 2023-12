La Constitución "no es un libro abstracto del pasado, de otra generación, que tenga que ser reescrito, sino que es algo vivo y plenamente vigente". El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, defendió la utilidad de la Carta Magna a lo largo de sus 45 años de vida para resolver los problemas del Estado, y la definió como "un texto de una notoriedad moderna y ejemplo de estabilidad".

La Generalitat conmemoró la jornada del 6 de diciembre por vez primera en Castellón, cumpliendo con el objetivo de que esta fecha se desarrolle de forma itinerante. Un evento celebrado en la sala más noble del Palau de les Aules, sede de la Diputación de Castellón, en la que sobrevoló la más candente actualidad, con referencias más o menos veladas a la amnistía por el procés, la reivindicación del agua o la reforma del sistema de financiación autonómica.

En su intervención, Mazón señaló que la Constitución "no es un documento que haya que superar porque no sirve," y apostó por darle "un renovado impulso, explicando cómo ha servido y de qué manera podemos contribuir a su protagonismo". "Llevamos medio siglo en el que nos hemos comprendido todos", defendió Mazón, refiriéndose a que "puede ser liberal, socialista, conservador, nacionalista, democristiano o comunista sin ningún tipo problema" e incluso recordó que ha habido "territorios gobernados desde el nacionalismo", siempre en este marco. "Lo que en 1978 era una incógnita, un camino por recorrer, se ha revelado con el tiempo en una certeza, un trayecto seguro lleno de buenas noticias colectivas", afirmó.

Incluso indicó que ha habido "leyes diversas con idéntico encaje en la Constitución, y programas políticos de gobierno diversos, con sustento todos ellos" en este marco. "Por eso, como presidente de la Generalitat, como presidente de una Comunidad Valenciana que recupera su autogobierno gracias a esa Constitución, mantengo que España no tiene un problema con su Constitución, sino todo lo contrario", mencionó. Una consideración que ha sido posible gracias a las "renuncias para alcanzar un objetivo común, que no era de nadie, pero fue de todos".

El discurso del presidente no solo se dedicó a hacer referencia a los logros del pasado, sino que hizo mención a diferentes artículos de la Carta Magna, para darles un trasfondo de actualidad. El primero fue el artículo 14, que fija que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda haber discriminación". Un argumento repetido desde hace semanas, a raíz de los pactos alcanzados para revalidar a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. También apuntó al artículo 128, que marca que "toda la riqueza del país, en sus distintas formas, está subordinada al interés general" en referencia a la necesidad de un acuerdo sobre el reparto de los recursos hídricos.

Rechaza privilegios

Sobre la financiación, citó el artículo 138, mediante el cual "el Estado garantiza el principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español". De hecho, Mazón incidió en que "las diferencias entre estatutos de las comunidades autónomas no podrán implicar privilegios económicos o sociales". "La Constitución no se podría escribir mejor 45 años después", detalló, por lo que "no hay nada que no podamos resolver", dentro de este ámbito, como el problema de la vivienda para los jóvenes, el invierno demográfico, o la sostenibilidad de las pensiones.

«Nos permite avanzar»

Más explícito fue Mazón en sus respuestas a los medios al término del acto. Aseguró que "no tiene sentido saltarse la Constitución, cuando es la que nos permita avanzar, profundizar y reformarla". Añadió que, "para algunos, solo hay libertad fuera de la Carta Magna, porque algunos la entienden como una especie de jaula, cuando es la libertad y la pluralidad, hasta para proponer las ideas más lejanas".

Aseguró que la actualidad "es tremenda, con un verificador de El Salvador que nos dice lo que tenemos que hacer, y estamos a las puertas de una ley de amnistía". Pese a esta tensión política, y a la polarización, "hay que dar un mensaje de esperanza y tranquilidad", porque el clima, "después de la dictadura, era mucho peor que ahora". Por eso expresó que, de no volver "al espíritu de la Constitución, vamos a un choque muy peligroso". Por ello, apeló a quienes lograron alumbrar este texto. "Algunos de ellos siguen vivos e hicieron más esfuerzo del que hacemos nosotros", valoró.