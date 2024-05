Educación ofertará 114 ciclos nuevos de FP el curso que viene en la Comunidad Valenciana

Educación ofertará 114 FP nuevas para el año que viene, frente a los 249 que se añadieron en el último año del Govern del Botànic. De estos, 61 son ciclos formativos (Básica, Medio y Superior), 11 son cursos de especialización y 42 son ciclos semipresenciales, según recoge la web de Conselleria.

Así, la oferta del año que viene sigue creciendo, ya que la Formación Profesional sigue siendo una de las enseñanzas más demandadas y parece no tener techo. Lo que sí que desaparece son 32 ciclos formativos plurilingües que se ofertaban hasta ahora.

Los datos, por sí mismos, no quieren decir nada, ya que como señala Gemma Martí, del sindicato Stepv "que se pongan muchos ciclos no es algo bueno ni malo, todo depende de su adecuación al territorio". Las enseñanzas de Informática son las que más crecen, con 6 aulas nuevas en València, 4 en Castellón y 4 en Alicante. En Castellón, de hecho, centros y sindicatos llevan años reclamando contener la oferta para no saturar el mercado.

Entre los nuevos ciclos que se implantan hay de todas las familias profesionales. Hay formaciones relacionadas con el textil, aeronaves no tripuladas y drones, big data, desarrollo de aplicaciones web, cocina, transporte, educación infantil, servicios socioculturales, marketing, enfermería, peluquería, maquillaje, y un largo etcétera.

De estos 114 ciclos, 13 se implantan en la ciudad de Alicante, 15 en València y 6 en Castelló. Destacan las localidades de Elda y Ondara, donde se implantan 7 y 6 ciclos nuevos respectivamente.

La mitad que el año pasado

La oferta de FP nuevas es la mitad que el año pasado, cuando el Botànic incrementó en 248 ciclos y cursos (32 de ellos plurilingües). José Luis Lorenz, portavoz de Educación del PSPV, asegura que el objetivo de esto es "desmantelar la pública y favorecer a la concertada y la privada".

Lorenz recuerda que en los presupuestos de este año de Conselleria de Educación, la Formación Profesional sufre un recorte que la deja casi a la mitad del presupuesto. En concreto pasa de 109 millones de euros a 55, que afectan especialmente al equipamiento necesario para las aulas.

"La realidad actual muestra el gran potencial de crecimiento de estos estudios ante su gran demanda y su amplia empleabilidad. Ante esto el Gobierno actual ha presentado una oferta un 55 % menor a la que preparó el anterior ejecutivo", explica.

Para Lorenz, este es otro ejemplo del "desprecio a la educación pública" del Gobierno conservador de la Generalitat. "El recorte en infraestructuras educativas, el recorte en las EOI, en las aulas de Infantil y Primaria, el distrito único y ahora el recorte a la oferta de nuevos ciclos formativos".

Comisiones de Formación Profesional

Para diseñar la oferta de FP cada año Educación hace uso de unas comisiones en las que están presentes las empresas de cada territorio, y tiene en cuenta la realidad económica de cada zona para traer ciclos; por ejemplo, dos de los nuevos ciclos que se implantan en Alcoy son de industria textil.

Sin embargo, la demanda no se ajusta puramente a criterios objetivos, o al menos es lo que denuncian los sindicatos. Gemma Martí, del Stepv, explica que en estas reuniones "sólo está presente la patronal" y reivindican que los sindicatos educativos también deberían tener voz y voto, algo que no ocurría con el Gobierno del Botànic, pero que esta Conselleria sí que se muestra abierta a hacer.

"No puedes tener en cuenta solo la opinión de una empresa a la que a lo mejor lo que le interesa es tener un mercado súper saturado y poder pagar sueldos bajos a la gente porque hay muchos trabajadores en el paro, se tienen que tener en cuenta más cosas para ajustar correctamente la oferta", explica Martí.

Otro de los problemas para la sindicalista es la falta de consenso con los centros, a los que sí se tiene en cuenta para poner aulas de Infantil o de la ESO. "Educación diseña la oferta y la publica sin tener en cuenta que los centros tengan espacio disponible o recursos para comprar el material, o simplemente que al equipo directivo le parezca bien la implantación de un ciclo y no de otro. No se les tiene demasiado en cuenta", dice Martí.

El conseller José Antonio Rovira explicó en Las Cortes al poco de llegar al cargo que hacía falta una "reorganización del mapa de la FP valenciana" para ajustar mejor la oferta y la demanda. Queda por ver si los sindicatos se incluyen en las comisiones o si se tendrá más en cuenta a los centros educativos en este diseño del mapa.