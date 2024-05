PP y Vox esquivan debatir su ley de Concordia en la campaña de las europeas

Las leyes de educación, À Punt y Agencia Antifraude, sí; la de Concordia, no. PP y Vox han evitado que la norma más polémica de las cinco que han presentado los socios del Consell en las Corts no forme parte del menú parlamentario de la próxima semana, cuando la sesión plenaria coincidirá con la campaña de las elecciones europeas. La junta de síndics de este martes ha decidido incorporar los debates a la totalidad de las leyes de Libertad educativa, la que afecta a À Punt y a la Agencia Antifraude en el próximo pleno, pero no la ley de Concordia, lo que deja su debate hasta después del 9 de junio.

El orden del pleno forma parte de decisiones políticas y la sesión de la próxima semana es una muestra. PP y Vox tienen mayoría en la cámara y por tanto, también en la Mesa de las Corts y la junta de síndics, organismos donde se decide qué asuntos forman parte del debate en el hemiciclo. Así, han decidido que no se vaya a debatir la ley de Concordia hasta después de las elecciones del 9 de junio, sino que seguramente será en el siguiente, que no será hasta el 12 y 13 de junio, aunque no es por falta de tiempo.

En este sentido, las elecciones europeas han condicionado el calendario parlamentario. Las cuestiones legislativas (como las cinco leyes de PP y Vox) tienen prioridad y en su primera toma en consideración entraron todas a la vez en el pleno, en un debate casi monográfico sobre estas cuestiones. En esta ocasión, sin embargo, solo entrarán tres a lo que se añadirán otros asuntos como la petición de reprobación de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, candidata del PSOE a las europeas, por el tema de l'Albufera.

La reacción de la oposición al respecto ha sido ambivalente. Lo muestran las palabras del síndic de los socialistas, José Muñoz, que, por una parte, ha celebrado que se haya retrasado la aprobación de la ley de Concordia lo que considera "una pequeña victoria" porque, en su opinión, demuestra que Carlos Mazón "se avergüenza" de esta norma que, ha dicho, "blanquea el franquismo". No obstante, ha señalado su pesar porque PP y Vox "utilicen las instituciones" a su interés para "hacer ensañamiento político y personal" contra Ribera.