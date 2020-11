El presidente de Microsoft Europa visita a los alumnos de La Devesa School

El pasado miércoles 11 de noviembre el alumnado de primero de bachillerato de La Devesa School de Elche participó en el Microsoft Global Learning Connection 2020. Este año, este colegio internacional ha sido elegido a nivel mundial como centro anfitrión de dicho evento, por la aplicación de las últimas tecnologías en sus aulas y ofrecer una enseñanza innovadora basada en la formación en valores, el aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales.

Su alumnado conectó a través de Internet con Ralph Haupter, presidente de Microsoft Europa, conociendo de primera mano la trayectoria profesional y personal de este experto en el sector tecnológico, con más de 25 años de experiencia y firme defensor de la educación como única vía de mejora de la sociedad.

Competencias útiles para la vida

Los jóvenes conversaron con él de una forma cercana y natural, intercambiando varias preguntas sobre la educación, así como conociendo su punto de vista y experiencia sobre aquellas competencias que debería desarrollar cada estudiante con el objetivo de poder hacer frente al mercado laboral y la sociedad actual. Competencias en las que este centro ilicitano forma a su alumnado, conscientes de que están preparándolos para el futuro.

Potenciando la creatividad, la comunicación y la colaboración para que desarrollen competencias lingüísticas, matemáticas, digitales, sociales, artísticas, medioambientales, y de compromiso con la comunidad, que les permita tener un pensamiento crítico y resolutivo para hacer frente a su futuro de una forma ágil y segura.

De esta forma sus alumnos y alumnas pueden terminar su etapa escolar con diferentes titulaciones en idiomas (Cambridge) y unas competencias tecnológicas, sociales y comunicativas que garanticen los conocimientos y habilidades adquiridas.

Ser participativos

Entre las diferentes cuestiones que se platearon, Ralph Haupter destacó la importancia de tener una mentalidad y experiencias internacionales, ya que vivimos en una sociedad global donde necesitamos tener diferentes perspectivas a la hora de resolver los diferentes problemas y cuestiones que se nos puedan plantear en nuestro día a día.

Animó a los estudiantes de La Devesa School a que sean curiosos, que muestren iniciativa y que no tengan miedo, ya que no saben hasta dónde pueden llegar si no lo intentan. Que se formen y aprendan, siendo activos y participativos en el aula, resolviendo sus dudas para poder avanzar y conseguir sus propósitos.

Por otra parte, también les trasladó que lo más importante es centrarse en lo que uno quiere hacer, ya que si una persona trabaja en lo que le gusta y además sabe colaborar y trabajar en equipo es más fácil conseguir objetivos. En un mundo interconectado, señaló la importancia de la educación emocional y el conocimiento de varios idiomas, de las competencias sociales que nos facilitan relacionarnos y trabajar con personas de todo el mundo.

Finalmente agradeció el encuentro con el alumnado y les animó a seguir con su formación y ganas de aprender, para estar preparados y afrontar con éxito su futuro.

