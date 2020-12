El cantautor del Comtat Andreu Valor fue ayer el único nominado que subió al escenario dos veces y volvió a casa con más de un galardón bajo el brazo en la tercera edición de los Premis Carles Santos de la Música Valenciana, organizados por el Institut Valencià de Cultura y celebrados ayer en el Teatro Principal de Alicante, en una gala donde las palabras más pronunciadas fueron «cultura segura».

Andreu Valor (Cocentaina, 1978) recibió los premios al mejor disco de canción de autor por Insurrecte, su último trabajo de diez canciones, el octavo álbum de su carrera; y a la mejor gira, mermada en parte por la pandemia, aunque los premios valoran la labor realizada entre noviembre de 2019 y octubre de 2020.

El artista reivindicó la cultura «como antídoto» a la actual situación «difícil y peculiar» provocada por la pandemia y reconoció que, aunque a veces no se valore, «seguimos haciéndola y seguiremos adelante». Agradeció los reconocimientos y recordó «a quienes nunca ganan uno pero hacen que la cultura exista».

La noche de la música valenciana, en la que se rindió homenaje al premiado de honor, Julio Bustamante, se cerró con unos reconocimientos muy repartidos, en los que los valencianos Ciudad Jara se alzaron con el premio al mejor disco (Donde nace el infarto) y Badland al de mejor canción (Tornado), entre los 60 nominados a 15 categorías.

La representación alicantina se completó también con los galardones logrados por la banda de Pego Smoking Souls, premio al mejor disco de pop con Translúcid, y el grupo Cactus, de Muro, mejor disco de música urbana por Roma. Los de Cactus fueron los primeros en subir al escenario: «¡Qué guapo y qué pronto!», exclamaron, tras proponer una «actitud positiva» para combatir el daño causado por el virus al sector mientras Smoking Souls destacaron que «a falta de conciertos, bienvenidos sean los premios».

La gala en forma de road movie fue conducida por Vicent Colonques y Mireia Pérez y contó con las actuaciones de Gener, Samantha Gilabert, Ricardo Belda & Arantxa Domínguez y Sedajazz, con homenajes al trombonista de jazz Toni Berenguer, además de Julio Bustamante, que recibió el premio de honor de Raquel Tamarit, secretaria autonómica de Cultura. Con una quincena de discos a sus espaldas, este pionero del rock mediterráneo celebrará en 2021 40 años de su disco Cambrers, del que cantó ayer la canción Avions tras recordar al personal sanitario y asegurar que la música «es una gran terapia».

El jurado concedió el premio al grupo revelación a Laura Esparza y Carlos Esteban, con su disco Mare natura y el galardón al mejor disco de rock fue a parar a Metonymy of sound, de Johnny B. Zero. El mejor de fusión y mestizaje lo ganó Jonatan Penalba por Reversions y Manolo Valls Quintet se llevó el premio al disco de jazz por El ball de les muses; en música tradicional, las ganadoras fueron Marala por A trenc d’alba.

El mejor disco de recuperación de patrimonio musical fue de Ensemble Alfonsí (Instrumentos para loar a Santa María) y en la categoría de mejor disco de clásica contemporánea fueron reconocidos Spanish Brass y Albert Guinovart por Les aventures de Monsieur Jules.

Dani Miquel ganó el de música familiar por Desfem; mejor diseño, Virginia Lorente por Los años líquidos, de Llum.; mejor vídeo, City walls, de We Used To Pray, por Build From The Roof. Por último, el premio del público, que este año ha alcanzado una cifra récord de votos, con más de 25.000 participantes, fue para el Cor de Cambra Ad Libitum.