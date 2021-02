Charlie Arnaiz: «La literatura salvó a Umbral, pero tuvo muchos daños colaterales»

La crítica ha sido unánimemente elogiosa con su documental. ¿Lo esperaban?

Nunca lo esperas porque llega un punto en el que te contaminas y no lo ves con objetividad, ni sabes lo que tienes entre manos. Pero intuíamos, por la respuesta en los estrenos, que la gente se emociona, se queda hasta el final de los créditos. Es como un mazazo cuando termina y deja un poso. Nos gusta pensar que la película trasciende incluso al personaje, que te hace reflexionar sobre el sentido de la vida, la paternidad, el éxito... Me gusta pensar que en algún momento todo el mundo se siente identificado con algún aspecto de la película.

¿Por qué les interesó Francisco Umbral?

Siempre nos interesaron personajes del mundo de la cultura -retrataron a García Montero en Aunque tú no lo sepas o a Labordeta en Un país en Labordeta-. En el caso de Umbral, en 2017 se cumplían diez años de su muerte y vimos que nunca nadie se había acercado a él. Nos parecía muy raro que muriera y pasara del todo a la nada, de salir todos los días en la columna de un periódico, de estar en todos los medios y en boca de todos a, de pronto, el silencio. Y lo que fuimos encontrando nos ha permitido hacer una película que se sale un poco de lo convencional, incluso con partes de thriller-esa búsqueda de Manuel Jabois de quién era su padre-. El personaje es un regalo y, si empiezas a encontrar tesoros en la investigación, te vas dando cuenta de la dimensión del proyecto.

¿Quién fue Francisco Umbral?

Uff... Me cuesta responder a eso. Creo que fue una persona que sobrevivió gracias a la literatura. Hay dos sucesos que le marcan profundamente: la ausencia de su madre y la ausencia de su hijo [fallecido a los seis años], y en ello se volcó, en escribir, y eso le salvó, pero también tuvo demasiados daños colaterales. Se metió en una pugna literaria por ser el mejor en su época y no salió indemne, tuvo bastantes heridas. Fue un hijo sin padre y un padre sin hijo y eso le marcó toda su existencia.

Es que eso es tremendo.

Sí, y fíjate luego qué contradictorio, porque él tenía un enamoramiento con su madre, esa Greta Garbo a la que él idealizaba y luego, cuando muere, en las cintas que encontramos, habla de que su madre era una rémora, que era un obstáculo para lo que él quería, que era ser un escritor total.

¿Por qué cayó en el olvido tan pronto, si fue archiconocido en vida?

Fue una persona engullida por su personaje, Rosa Montero habla de esto en la película. Hay personajes que necesitan tiempo para tomar distancia. Fue alguien tan sobreexpuesto en los medios que a lo mejor era necesario ese silencio para que una película como la nuestra pudiera recuperarlo.

Ganó todos los premios, incluido el Cervantes, aunque mucha gente le recuerda por su salida de tono con Mercedes Milá para hablar de su libro. ¿A él eso le importó más bien poco, como dice en el documental, o le retrata en ese personaje?

Es una mentira más. Yo creo que eso sí que le afectó mucho más de lo que cuenta y ha quedado como uno de los momentos televisivos de la historia.

Anatomía de un dandy incluye una entrevista inédita en casete que actúa de hilo conductor. ¿Ese descubrimiento fue fundamental para la película?

Sí, esas cintas las encontramos buceando en el personaje porque leímos un libro de Eduardo Martínez Rico -el periodista que habla con él- y vimos que había 20 horas de conversaciones con Umbral con muchos fragmentos inéditos. La importancia de esas cintas es que están grabadas en los últimos años de Umbral, cuando ve la vida de otro modo, más reflexivo, y se cuestiona algunas cosas.

También hay conversaciones con su hijo, Pincho.

Sí, la del niño la encontramos buscando en La Dacha, su casa de Majadahonda. Encontramos manuscritos, fotografías y esa casete que ponía Pincho en el dorso y en la cinta, Mi niño. Le preguntamos a España, su viuda, y no sabía ni que existía. Eran conversaciones con su hijo y eso fue como si apareciera el Santo Grial.

¿Qué le ha sorprendido más de su figura?

Cuando te acercas, impresiona ver quién había detrás: era más frágil, más tierno, ese que habla con el niño al que ni siquiera reconoces la voz. Ver esa fina línea entre el personaje y la persona es lo que más me ha gustado.

¿Quién sustituye hoy a Umbral? ¿O no tiene relevo?

No, no hay un Umbral hoy porque para que existiera tendríamos que volver a la España de Umbral y la sociedad ha cambiado muchísimo, los medios de comunicación, los hábitos de consumo... No había ni redes sociales.

¿Hoy dominaría las redes o sería tertuliano de Telecinco?

Yo me imagino a Francisco Umbral presentando perfectamente sus libros en Sálvame Deluxe, no me extrañaría nada. Hoy no hay escritores que vayan a un programa a montar el show, que es lo que hacía Umbral, que no renunciaba a ir a una tertulia con un vidente como Rappel o a jugar a las sillas con Raffaella Carrà. Él se definía como escritor-espectáculo y hoy ya no hay escritores así.

¿Qué diría del documental?

Por una parte no le gustaría nada, porque se pasó toda la vida tratando de ocultar sus datos biográficos y, si lo desenmascaras, imagino que no le gustaría. Pero nos quedamos tranquilos cuando María España lo vio y dijo: «Ese es Paco».

¿Cómo ve la carrera al Goya?

Es el año del documental, hay una rivalidad muy grande en este terreno, más que en la ficción. Pero lo llevamos con mucha alegría y orgullo y con los pies en el suelo. Creo que la gente premia que no hemos hecho una autopsia, sino que tratamos al personaje como si aún estuviera latiendo.

Tienen la película en cines y en la plataforma Filmin. ¿Por qué?

Por la situación que vivimos. La pandemia hacía que mucha gente no pudiera verla y subirla a Filmin ha sido un acierto, está entre las cinco más vistas del año y la segunda más vista este fin de semana con más de 10.000 visualizaciones.