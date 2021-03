El rastro de las olas en la orilla y el color de Alicante y su festival han sido la inspiración para Arena y agua de colores, el cartel anunciador de la 18ª edición del Festival de Cine de Alicante. La nueva imagen del certamen se ha presentado esta mañana en la Diputación de Alicante con la asistencia de la diputada de Cultura, Julia Parra, y el director del festival, Vicente Seva.

El cartel ha sido elegido entre más de 450 propuestas que se presentaron al concurso. El autor, Alfredo León, no ha podido asistir a la convocatoria, pero ha explicado mediante un video su motivación para hacer el diseño del cartel: "He querido evitar los recursos típicos para ilustrar un cartel de un festival de cine como las cámaras, ojos, espectadores…Me he centrado en el lugar donde se hace el certamen, Alicante, la ciudad de la luz. He reflejado el surco del agua del mar en la arena, con sus colores y he aumentado la paleta cromática pues en la semana del festival la ciudad se llena de color”.

Alfredo León, diseñador gráfico y web, es natural de Aoiz, Navarra. Cuenta con más de 20 años de experiencia como creativo y ha ganado más de 150 concursos de carteles en diferentes puntos de nuestro país.

El jurado que ha elegido al ganador ha estado compuesto por expertos en comunicación, diseño y cine: Nacho Platero, director creativo de Deluxe Spain; Manuel Sánchez Martín, director creativo de Two Boss Producciones; Olga López, responsable de comunicación de la escuela Universitaria de artes TAI y Vicente Seva, director del Festival de Cine de Alicante.

La diputada de Cultura, Julia Parra, ha destacado que “tras superar el año pasado muchas trabas, este año arrancamos la 18 edición del Festival con la lección bien aprendida en cuanto a cultura segura y un compromiso firme de cumplimiento de las normas sanitarias”. La vicepresidenta de la Diputación ha añadido que “es un orgullo volver a apoyar esta iniciativa a favor del cine, que sigue dándonos grandes regalos como el Premio Goya concedido hace pocos días al alicantino Javier Marco por su cortometraje de ficción A la cara”. Desde la institución provincial, ha asegurado que “seguiremos apostando por dar nuestro apoyo al sector cultural que, especialmente en estos momentos de crisis, necesita más aún el respaldo institucional”.

“Como es tradicional, la presentación del cartel da el pistoletazo de salida a una nueva edición, la edición de nuestra mayoría de edad. Estamos trabajando para que el certamen se celebre con todo su esplendor, con todas sus actividades presenciales siguiendo las medidas de seguridad pertinentes. Faltan más de dos meses, pues el festival este año será del 29 de mayo al 5 de junio, y tendremos que ver la evolución de la pandemia y las restricciones que haya, pero estamos convencidos de que será un gran Festival en el que contaremos con mucho cine, actividades paralelas, películas invitadas y grandes protagonistas de los que solo podemos de momento desvelar el nombre de Isabel Coixet, que será galardonada en la inauguración. Os esperamos a todos un año más”, ha comentado Seva.