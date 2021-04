Evelyn Kassner debuta en la novela con un «thriller»

Antes de eso, fue el anterior director de Casa Mediterráneo, Javier Hergueta, quien le animó a concluir la novela tras leerla cuando aún estaba a medias. «Él me dio el ánimo para terminarla y me dijo que debía publicarla y, aunque estaba convencida de que iba a llevar el camino de la autoedición, decidí probar suerte primero enviándola a cuatro editoriales, y la primera que me contestó fue Almuzara», explica Kassner, que agradece su apuesta por una autora novel como ella «en un momento en el que todas las editoriales aparcaban las novedades por la pandemia».

La casa de las flores blancas está protagonizada por Adela, una española agente de bolsa en 2005 con éxito profesional que decide tomarse un año sabático en Baden-Baden. En este enclave de la Selva Negra descubre un manuscrito sobre una historia de amor que vivieron en 1864 la baronesa Chloris Von Friedman y su amante, el zar Alejandro II. A partir de ahí hay un misterio que va in crescendo a medida que avanza la acción y la trama se complica con la entrada de una organización secreta internacional.

«Creo que es un libro de lectura fácil, que puede llegar a un público amplio porque engancha al lector. Tiene todos esos ingredientes necesarios de acción, datos históricos, amor e intriga que consiguen que tenga interés», indica la escritora, que ya prepara su segunda novela, «esta vez más histórica», ambientada en Francia en la Segunda Guerra Mundial.