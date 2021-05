La reivindicación de la experiencia sensorial en los museos

La vuelta a los espacios expositivos como una necesidad física, pero también como un imperativo sensorial, después de una época en la que el público se ha acercado al arte a través de la experiencia virtual, ha guiado a David Trujillo para crear Outside the white cube, un proyecto gestado expresamente para el Día Internacional de los Museos, que se celebra hoy en todo el mundo, y que se puede ver en el MUA. A través de una pequeña escultura y un vídeo, Trujillo pretende demostrar que hay que salir del «cubo blanco» para que las obras, las creaciones, tengan la vida que recogen del entorno.

La teoría del cubo blanco marcada por el crítico y artista Brian O’Doherty en los 80 reflexionaba sobre el cambio en los espacios expositivos que debían convertirse en un lugar neutro que no interfiera en la percepción de la obra que se muestra. Esta teoría no estuvo exenta de críticas, «porque la obra debe relacionarse con la vida y hay que salir de esos cubos», apunta el artista granadino, afincado en Alicante desde hace más de 30 años.

Ese es el hilo conductor de su propuesta con la que pretende hacer un llamamiento al público para que vuelva a los museos a disfrutar de «la experiencia estética, porque nunca es un espacio neutro; la pieza artística en un museo nunca puede estar ajena al entorno en el que se exhibe».

La obra de este artista se centra en un pequeño cubo blanco, de 15x15 centímetros, colocado sobre un escritorio y con un circuito cerrado de televisión. «Por un lado, recibe la luz artificial de un flexo y por otro, la luz natural que entra a través de los cristales del museo».

Por eso, la pieza permanecerá en ese espacio 11 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, mientras haya luz natural en el exterior. Un tiempo en el que las sensaciones de los visitantes serán muy distintas dependiendo el momento del día y la luminosidad que se refleje en el cubo. «Los que vean la instalación y el vídeo a través de internet verán solo el cubo blanco desde un punto de vista, el de la luz artificial», apunta el artista. «Pero los que estén presentes en el museo percibirán todo el sistema y verán el cambio de la luz natural porque el movimiento del sol va a crear una evolución del color distinta».

Para Trujillo, «la pieza se centra precisamente en la experiencia estética y la conexión del espectador con la obra de arte en el museo. Para ello nos alejamos de la neutralidad, de la luz artificial del interior del espacio expositivo creado para albergar obras de arte y ubicamos la pieza en el límite con el exterior».

El artista demuestra así que todo espacio aporta un significante, «da igual que las paredes sean blancas, los suelos grises y la luz artificial cenital, algo que es una constante en dichos espacios. Los otros condicionantes, los temporales, culturales, sociales, relacionales o de memoria, hacen que el lugar aporte capas de contenido en el proceso de recepción de la obra de arte».

Con Outside the white cube, el artista no pretende ofrecer una pieza participativa, «sino más bien perceptiva» para provocar una reflexión. «Vamos a volver a los museos, vamos a observar las obras en directo; la experiencia del museo es el propio viaje del espectador desde que tiene que salir y desplazarse hasta lo que va a ver, la gente que se encuentra allí, la relación perceptiva con la obra, con el entorno... Ese punto es el que hay que recuperar».

La segunda actividad que ha programado el MUA para este día es la publicación del resultado del concurso escolar Los museos del futuro. Se darán a conocer a los ganadores, se realizará la entrega de premios y también se realizará la presentación de la exposición online de los trabajos ganadores de la convocatoria.

Programa en otros centros

El resto de museos también ha preparado actividades para este l 18 de mayo. Por lo que respecta al Museo Arqueológico de Alicante, la diputada de Cultura, Julia Parra, presentará la trilogía de las publicaciones Un hospital de cuento, proyecto organizado por la Fundación CV MARQ en colaboración con la Unidad de Pediatría Hospitalaria y el Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Alicante. Asimismo, se llevarán a cabo talleres online a las 10, 11, 11.30, 12.30 y 15 horas, y cinco pases de visitas guiadas al museo desde las 11 hasta las 18 horas.

El Museo de Bellas Artes Gravina ha preparado para hoy la presentación de La ventana del arte, un nuevo espacio expositivo que se inaugura con la artista María Chana. El objetivo de esta propuesta es dar a conocer a autores del panorama cultural alicantino de las últimas décadas del siglo XX a través de diferentes obras.

Por su parte, el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert también se suma a esta conmemoración del DIM con dos propuestas en torno a la exposición Dinero-Mercancía-Dinero, de Luisa Pastor, que se puede visitar en la Casa Bardín. Se ha programado una visita guiada a las 12 horas y un encuentro a las 19.30 horas con la artista y Pilar Tébar, comisaria del proyecto artístico. Las actividades son gratuitas, limitadas al aforo permitido.

El MACA se adelantó al Día de los Museos con una amplia programación de actividades durante el pasado fin de semana. Entre ellas, un taller familiar, de la mano de Magenta, y una visita comentada, a cargo de Explicarte, en torno a la exposición temporal Juana Francés. Atravesando la materia de improviso.