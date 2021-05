Un año de pandemia en 365 viñetas

Contar con un diario de los días más difíciles de la pandemia de coronavirus es difícil, a no ser que cada día se recortara del periódico la noticia más destacada de la actualidad. Pero ahora está al alcance de la mano gracias al trabajo del ilustrador oriolano Rate Bas que ha resumido un año de covid, desde el primer día de confinamiento, aquel inolvidable 14 de marzo de 2020 cuando el Gobierno decretó el estado de alarma, hasta el 14 de marzo de este año 2021, el de la esperanza con la vacunación cada vez más masiva. Un diario en viñetas de la pandemia es lo que el lector va a encontrar en las 98 páginas del cómic con 365 ilustraciones a todo color y un humor inteligente y con mucha ironía. Un año para olvidar, o para no hacerlo, como nos traslada el título de esta obra «365 días para (no) olvidar». Cada lector que se quede con el título que prefiera.

Bas ha decidido recopilar en este libro las viñetas que empezó a dibujar ya el 11 de marzo de 2020, cuando la OMS declaró la pandemia (y en el libro la anuncia Arias Navarro parafraseando ese momento televisivo que pasó a la historia con un «¡Españoles!, estamos en pandemia...»), que día a día publicaba en sus redes sociales con ilustraciones y «bocadillos» referentes a la actualidad de ese momento (los cambios en los aforos, la distancia social o el uso o no de mascarillas en las playas, por poner algunos ejemplos) sin dejar de lado la crítica y el humor para levantar el ánimo. «Me di cuenta de que la gente necesitaba un aliciente», explica Bas. Sus viñetas diarias se hicieron muy populares y algunas se viralizaron incluso en Sudamérica, como la de las ovejas que se preguntan cuándo se alcanzará «la inmunidad de rebaño» y una responde que no lo sabe, pero que el pastor y el perro han sido los primeros en vacunarse. Porque lo de las «vacunas vip» que se pusieron políticos y personalidades importantes antes de que les tocara su turno no solo ha pasado en España. «Lo que he evitado es la política y el fútbol, porque no quería que la gente se pelease», señala. El que no falta es su característico virus, un personaje antipático, pero simpático a la vez que busca cualquier excusa para colarse en nuestras vidas.

Rate Bas demuestra una tremenda agilidad mental e inteligencia en cada una de las viñetas, pintadas con acuarela y digitalizadas cada día, que resumen la actualidad de un año de pandemia. «Como era una viñeta diaria no tenía mucho tiempo para dibujarla y, sobre todo, para pensarla, porque a las horas ya había otra noticia», dice el autor, quien reconoce que dibujar algunas ilustraciones le ha costado lágrimas. «Era duro, había días en los que se daban cifras de cientos de muertos por covid y tenía que estar preparado psicológicamente para levantar el ánimo de la gente con mis viñetas, darle humor en medio de tanta tragedia», recuerda. El libro se puede comprar (15 euros) en Orihuela, en Librería Códex (Vicente Pina ha escrito el prólogo), en Imprime Recuerdos y en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer, donde irán los beneficios de este cómic, fiel resumen de un año de pandemia con humor inteligente.