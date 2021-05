El Low Festival no se celebrará este año en Benidorm tal y como el público lo conoce, pero la organización del festival, Producciones Baltimore, ha anunciado para este verano una versión reducida, "Low in the City", que se llevará a cabo en el Auditorio Julio Iglesias de esta ciudad los días 30 y 31 de julio de 2021.

"Low in the City" ofrece tres conciertos diarios, con seis grandes bandas del panorama indie-pop nacional preparadas para subir al escenario: Dorian, Shinova, La La Love You, Arde Bogotá, Malamute y Locos de Atar.

Las entradas para “Low in the City” estarán a la venta próximamente en lowfestival.es. El programa es el siguiente:

Viernes 30 julio 2021

SHINOVA

ARDE BOGOTÁ

LOCOS DE ATAR

Sábado 31 julio 2021

DORIAN

LA LA LOVE YOU

MALAMUTE

El Low Festival volverá en 2022

Con este aperitivo para los lowers en 2021, la organización también ha anunciado que el Low Festival regresará en 2022 a la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm durante los días 29, 30 y 31 de julio y cuyo primer avance del cartel se presentará el próximo 17 de junio.

"Hace poco más de un año, la organización de Low Festival se vio obligada a dar la noticia del aplazamiento del festival con motivo del avance de la pandemia. Con la cancelación de #Low2020 y su traslado a este año, el público se volcó al 100% con la organización y demostró, una vez más, que el espíritu lower es para siempre. Hoy, el equipo se ve obligado a comunicar que la realización del festival este año (que había sido anunciada hace un año) no podrá llevarse a cabo tal y como nos gustaría a todos. Low Festival es alegría, reuniones de amigos, días de sol y playa, vacaciones, abrazos, Vip Pool, bailes y más abrazos. Por ello, y para garantizar una vuelta a lo grande y anteponer la seguridad de cada uno de los asistentes, Low Festival volverá en 2022", apunta Producciones Baltimore en un comunicado.

La cuenta atrás para descubrir el primer avance de artistas confirmados para Low Festival 2022 ya ha comenzado. El próximo día 17 de junio se desvelará un primer gran listado de nombres nacionales e internacionales que aterrizarán en Benidorm en #Low2022, en la que promete ser la vuelta más esperada a la ciudad de los rascacielos para organización, compañeros, artistas y público.

Abonos y devoluciones

La organización indica que quien posea un abono para la edición de 2020 o 2021, servirá para el próximo año sin necesidad de realizar ninguna gestión. Por el contrario, quien desee recibir el importe de sus abonos, el día 17 de junio también se abrirá el plazo de devoluciones, activo durante 15 días.