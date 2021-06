A hombros de la nostalgia

La emoción anudaba gargantas mientras Juli y Manzanares recorrían la arena con los sones del himno de Alicante adivinándose entre la ovación atronadora. El madrileño abrazó a su compañero, visiblemente emocionado. Luego llegó la entrega de una placa conmemorativa a los cuatro hijos del llorado maestro de manos del alcalde, Luis Barcala, con los sones de «A la llum de les fogueres» de fondo.

Y hasta ahí la emoción contenida, el recuerdo al maestro, la voz nublada y la nostalgia de aquel tiempo pasado. Solo con el quite por chicuelinas «de la escoba» interpretado por el diestro madrileño en su primero (único de la tarde, cuidado con el dato) volvieron las memorias del maestro. Bajando al ruedo de lo estrictamente taurino, pocos pasajes hubo para la evocación. Y en gran parte por la corrida lidiada con el hierro de Garcigrande, que no abundó precisamente en emociones. La mayoría de ellos salieron ya de toriles sin celo, como a medio gas, y claro, si no pone la emoción el toro, ya me dirán ustedes... El cuarto fue el tuerto en el reino de los ciegos, se movió con más bríos y repitió con cierta codicia sus embestidas a la planchada muleta de Manzanares, que no lo vio claro con la zocata, pero que en su mano derecha tiene un látigo de poder. Hubo más mando que compás, más ligazón que profundidad, pero un par de tandas brotaron rotundas y calentaron los tendidos. La rúbrica del trasteo fue colosal: una estocada casi perfecta en la suerte de recibir. Por ello, dos orejas de ley. Lo de la vuelta al ruedo a Compositor ya tiene menos argumentos, se mire por donde se mire.

El sexto fue el otro astado que salvó a medias el honor del hierro. Sin exageraciones, eso sí. Saludó en banderillas Daniel Duarte. Lo apretó por bajo el alicantino al llegar a la muleta, con un cambio de mano genuflexo de alta nota. Otro ya erguido surgiría al final de la faena para rematar una serie de derechazos contundentes y volver a traer los aromas manzanaristas. El almíbar lo había destilado en un par de tandas de naturales y en los de pecho. Derecha de azote y zurda de seda. Una oreja tras estocada algo trasera. Había brindado a una amiga de la familia. En el nombre del padre, seguramente, como toda la tarde. Casi como toda una vida.

Con el primero, un mansote rajadito, anduvo decoroso y le cortó la oreja por un soberbio volapié. Había volteado feamente a Domingo Siro en banderillas.

El Juli anduvo sobrado toda la tarde. Brindó el primero a los cuatro hijos del maestro, y estuvo tan pulcro como frío con un astado tan noble como soso. Saludó una ovación.

Igual de fácil se mostró ante el tercero, otro flojeras que le permitió alardes en las cercanías, como el péndulo, y algunos naturales a media altura, por apuntar algo. Estocada trasera ladeada y oreja. Otro trofeo se llevó del quinto, rajado desde los comienzos, al que aguantó en el terció y azuzó con la voz para sacarles tandas meritorias por ambos lados. Muy sobrado, sí, pero ¿con qué?

Todo valía ayer en memoria del maestro Manzanares y para celebrar la vuelta a la plaza. Todo vale, entonces, como casi siempre. Nihil novum sub sole. Ea.