«Viví más la ruta del bakalao que la movida madrileña»

El próximo 31 de julio, actuará en vivo en la ciudad de Alicante. ¿Qué van a encontrar sus seguidores?

Es un paseo musical por toda mi trayectoria desde Hoy no me puedo levantar hasta los éxitos de mi carrera en solitario, además de canciones de mi último disco. Será un concierto lleno de éxitos para todas las edades, pasa por todos los momentos de mi carrera profesional.

Con una pandemia de por medio, ¿cómo fue trabajar alejada de la normalidad?

He tenido que grabar voces con el ordenador de mi casa. A pesar de ser una negada para estas cosas, he tenido que aprender. También grabé el videoclip de Cuando tú me bailas, algo casero y con mucho selfie. Ha sido entretenido y he aprendido mucho.

Más de un año sin pisar el escenario y sin sentir el calor del público. ¿Cómo se sintió el domingo al mirar al frente y ver que, por fin, había vuelto?

Estaba muy emocionada y muy nerviosa también. La vuelta ha sido brutal y tan emotiva que a veces dudaba de si iba a poder cantar las primeras canciones. El momento en el que pisé el escenario y sentí la energía de la gente fue algo que ni streamings, ni redes sociales. Es algo único y la forma para conseguirlo es estando juntos.

En su Tour Volver, ¿qué Ana Torroja se va a subir al escenario?

Todas (risas). La de Mecano, la solista y la de hoy, que tiene mucha motivación y ganas de seguir dando guerra.

A lo largo de su carrera musical, ¿cómo ha tenido que renovarse o adaptarse a la escena actual?

No me ha supuesto ningún esfuerzo porque soy así. Es verdad que todos evolucionamos y la máxima de renovarse o morir no la llevo tatuada, pero como si la llevara. No me gusta repetirme. Cada momento vital se refleja en el trabajo, no es lo mismo hoy que hace 10 años. En el caso de Mil Razones, estaba rompiéndome la cabeza para crear algo que no hubiera hecho ya. Fue entonces cuando dj’s como El Guincho, Alizzz o Pional contactaron conmigo y vi la luz. Necesitaba motivación y gente con nuevos aires que me inspiraran. Para mí, el rodearme de gente joven ha sido el mayor descubrimiento en estos últimos años de cara a mi profesión y así, voy a seguir.

Hace 33 años Mecano hizo una canción que lanzaba un mensaje reivindicativo para visibilizar a la sociedad homosexual: Mujer contra mujer. ¿Ha cambiado mucho la sociedad española?

Ha avanzado muchísimo, aunque es una pena que todavía ocurran esas barbaridades como la de Samuel y otras que ni se conocerán. No lo entiendo, son cosas que a mí no me entran en la cabeza. Por eso, a pesar de lo conseguido yo sigo cantando esa canción una y otra vez porque hay que seguir cantando a la diversidad. La vida es diversa y el amor también.

Recientemente ha participado en la banda sonora de la serie Paraíso, que está ambientada en la Costa Blanca de los 90. ¿Cómo fue retroceder en el tiempo?

Fue un viaje en el tiempo. Cuando me plantearon escribir una canción para esta serie que recoge los años 90 y la música de Mecano tenía todo el sentido. Para inspirarme vi parte del trabajo que el director, Fernández Molina, había hecho. Ver a esas niñas disfrazadas de Ana Torroja, un vestuario tan icónico, me hizo recordar cuando tocábamos en las discotecas, cuando éramos jóvenes y la vida empezaba por la noche.

¿Qué hace Ana Torroja cuando no está subida encima del escenario? ¿Tiene alguna pasión oculta?

Mis pasiones más ocultas, ocultas quedan (risas). Diría que viajar, algo que esta vez nos lo han cortado, pero sobre todo conocer los sitios con calma, algo que no ocurre cuando uno se va de conciertos. El lugar que recuerdo con mucho cariño es Formentera, allí pasaba muchos veranos con mis padres.

En las décadas 80 y 90, surgió dio la ruta del bakalao, un fenómeno que marcó a toda una generación, además de la movida madrileña... ¿Cómo lo vivió Mecano?

Yo casi que viví más la ruta del bakalao que la movida madrileña. El primer concierto que hicimos fue en una discoteca de València y toda esa zona siempre era muy marchosa, salíamos a vivir la noche del bakalao, aunque si no te controlabas era peligroso.

Como artista, ¿hay alguna diferencia entre cómo vivía la música en los años 80 y cómo la vive en la actualidad?

Ahora la analizo más. Cuando escucho algo que me gusta empiezo a pensar en el trabajo, en letras o si podría hacer algo parecido. Antes la escuchaba, la disfrutaba y la bailaba.