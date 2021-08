Judi Dench: «Acepté trabajar en ‘007’ porque mi marido quería dormir con una chica Bond»

En 1957 la desconocida actriz de Yorkshire se subió a las tablas del teatro Old Vic para interpretar a Ophelia en una producción de Hamlet. Fue un sueño hecho realidad, pues «mi verdadera pasión es Shakespeare y lo único que quería hacer era actuar en Old Vic». En 1961 la producción se trasladó a EE UU pero ella fue remplazada. «Tuve que tirármelo a la espalda», afirma. Después de seis meses, y ya en Yugoslavia, recuperó el papel, cuando «había visto la obra muchas veces durante la gira americana y aprendí mucho. Creo que se trata de que se permita aprender. Me podrían haber despedido y eso habría sido todo, pero continué y me dieron otros papeles durante esa temporada», reflexiona. En una casa de actores mayormente dedicados al teatro (su marido era el fallecido Michael Williams), Shakespeare se convirtió eventualmente en «el hombre que paga el alquiler». Mientras tanto, también consiguió alguna audición para cine, pero no dio el salto a la gran pantalla e incluso un conocido director cuyo nombre no quiere revelar le dijo que «jamás haría cine porque no había nada bonito en mi cara».

Después de más de cien créditos en la pantalla, sigue prefiriendo el teatro porque «está en un cambio constante, mientras que cuando haces una película, la grabas y luego no hay nada que puedas hacer al respecto si hay algo de tu interpretación que no te guste». En 1987 se puso en la piel de Cleopatra en Anthony y Cleopatra. Fueron cien representaciones, pero no fue hasta la última que no estuvo satisfecha: «Sabía que había una frase que decía que tenía que provocar la risa en el público. Estaba segura de que tenía que provocar un efecto distinto al que yo conseguía y tardé 99 representaciones, pero lo conseguí en la última».

En 1995 su carrera dio un giro importante cuando le ofrecieron el papel de M, la jefa del espía al Servicio de Su Majestad James Bond. Aceptó porque «mi marido quería dormir con una chica Bond» y ocho películas después y dos Bonds diferentes (Pierce Brosnan y Daniel Craig), su única queja es que ella no viajó a destinaciones «muy glamurosas» ya que en la mayoría de las escenas «yo sólo estaba sentada detrás de ese escritorio en esa pequeña habitación».

La carrera cinematográfica de Dench es el resultado de la variedad en su trabajo. Es una intérprete incomparable; una presencia imponente en la pantalla, tan cómoda en una película de Bond como en El exótico Hotel Marigold o El viaje de sus vidas, ahora en cines. ¿Su secreto? «Tienes que esperar hasta que te quieran para aparecer en algo, y si eso sucede tienes suerte». Gracias a su larga trayectoria parece ser consciente de la irracionalidad de la industria porque «mucha gente hace muy buenas películas y luego nunca más tienen la oportunidad de hacer otra cosa».

El problema, sospecho, es que Dench es una adicta al trabajo. Una vez afirmó que dice que sí a todo, que nunca rechaza un guion. Imaginé que se trataba de una broma, pero ella insiste en que, en general, es cierto. Su agente lee los guiones, elimina los malos y le proporciona un breve resumen de lo que considera que son los buenos. Después de eso, la mayoría de las veces se trata de reorganizar su calendario. Ahora parece estar inquieta porque está pendiente de empezar tres proyectos que se posponen continuamente debido a la pandemia.