"Dana", de la ilicitana Lucía Forner, inaugura el Festival de Cine Pequeño de Aspe

Estrenado en el Festival de Sitges, Dana es un thriller que cuenta la historia de Diana, quien, tras ser asaltada una noche, piensa que algo ha de cambiar y decide hacer su justicia. Por ello adopta el nombre de "Dana", que significa "la que juzga".

Un total de 36 cortometrajes se proyectarán en el Auditorio Alfredo Kraus desde hoy hasta el jueves en horario de 22 a 23.55 horas. El viernes 20 de agosto será la gala de clausura y entrega de premios. Dicha gala estará conducida por la actriz crevillentina Adriana Gil y el lugar elegido para su celebración ha sido el Teatro Wagner.

Durante la semana se podrá disfrutar de todo tipo de cine en formato corto: desde comedia, drama, documental, ciencia-ficción, terror, etc. También se proyectará Space Frankie (el martes 17), el nuevo cortometraje del director sanvicentero David Valero, o Yo, Sirena del director alicantino Augusto Almoguera, que cuenta en el casting con Lola Rodríguez, una de las actrices principales de la serie Veneno. Toda la programación del festival se encuentra disponible en su página web (https://festivaldecinepequeño.es/), donde se puede consultar los títulos que se proyectarán cada día.

Para el director del festival, Juan Torres “el poder celebrar por segundo año consecutivo el festival dentro de una pandemia mundial es toda una suerte. Me apena que se hayan tenido que suspender tantos eventos culturales, y que los cortometrajistas que terminan sus nuevos proyectos no encuentren un lugar donde exhibirlos. El año pasado, el lema del festival fue 'Resistimos que no es poco'; este año no tenemos lema como tal, pero si me preguntasen por uno, quizá diría 'Seguimos resistiendo', y que nuestra resistencia sirva para dar visibilidad a todas esas películas que con tanto esfuerzo hacen los productores, productoras, directores y directoras”.

Por otro lado, Rosa Ruiz, concejala de Fiestas, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Aspe, apunta que “el hecho de que el año pasado pudimos celebrar la séptima edición del festival, sin ninguna incidencia ni caso positivo de covid, refuerza nuestra idea de seguir apostando un año más por el Festival Internacional de Cine Pequeño, porque creemos firmemente que la cultura es segura”.