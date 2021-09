Paseas un domingo por la mañana por el Puerto de Alicante y, de repente, te llegan los ecos de una música dance lejana. Avanzas y descubres, con sorpresa, que el potente sonido proviene de un altavoz instalado en la silla de ruedas de un joven que canta a viva voz una canción que no conoces. Es en francés pero, a pesar de no entender ese idioma, no te resulta difícil entender que el estribillo dice "En Alicante, en Alicante".

La obligada curiosidad te lleva a indagar, ya en casa, quién es el autor de tan pegadizo tema. Durante los primeros minutos de búsqueda empiezas a ser consciente que Alicante no es solo la millor terra del món, sino que también sirve de inspiración para las letras de las canciones de un buen número de cantantes y grupos musicales. Algunos de ellos incluso graban sus videoclips en distintas localizaciones de la ciudad.

En los últimos años están proliferando, curiosamente, los temas titulados con el nombre de Alicante y que pertenecen a géneros de lo más dispares: desde la canción melódica hasta el rap, pasando por el reguetón o distintas ramas de la música electrónica. Otra cosa es el mensaje que trasladan algunas de las letras... Una pista: Alicante rima con traficante.

La canción que buscábamos y que motivó el hallazgo de muchas otras, que glosaremos a continuación, data de 2019 y es obra de Gambino Vaillant, un rapero francés al que siguen en Youtube más de medio millón de personas pero que oculta siempre su rostro con un pasamontañas, gafas de sol y gorra. El videoclip muestra algunos enclaves muy reconocibles para cualquier alicantino:

Esa canción tiene ya hasta "covers" (versiones) en Youtube:

De ese mismo año 2019 es también otra canción titulada igualmente "Alicante" y firmada por otro francés, Choco S, natural de la isla Reunión. De la misma forma, las localizaciones del vídeo musical son alicantinas al 100%:

Un año antes, en 2018, el rapero marsellés KOFS, cuyo nombre real es Foued Nabba, sucumbía también a la tentación de titular uno de sus temas con el nombre de Alicante:

Ese mismo año publicaban Max Neyer & Novan un tema de trance con el título "Alicante" y, eso sí, cayendo en el tópico de relacionar lo español con el toreo:

Sin irnos de 2018, el irlandés Marty Mone titulaba "Alicante" una canción en la que habla sobre la ciudad con su particular mezcla de música pop, rock, country y folk:

En 2017 lanzaba "Alicante" otro rapero francés denominado S-L Tema:

Remontándonos aún más atrás, en 2015 el dj y productor italiano Nicola Veneziani dedicaba a Alicante un single de latin house inspirado en el tema de los 70 "Spanish Hustle" de Fatback Band y reeditado por Full Intention en el año 2000. El videoclip, también 100% rodado en la ciudad:

Mucho más reciente y reposada, de agosto de 2020, es la "Alicante" del artista independiente parisino Felix d'Äcacias, incluida en su álbum "Brazil":

Más de raperos franceses. El prolífico Alonzo lanzó en abril de 2020 su "Alicante" en colaboración con Niro:

La más reciente de las canciones tituladas "Alicante" encontradas es de este pasado mes de marzo y la firma LE FEG. Cómo no, otro rapero galo:

Grupos musicales con el nombre de Alicante

Por tener, Alicante tiene grupos musicales con su nombre. Uno de ellos es el cuarteto francés Alicante integrado por Fabienne Boucard (voz y piano), Pascal Froment (voz y guitarra), Luc Becker (cajón) y Emmanuel Aubert (guitarra). Pop melódico en francés. Aquí "Le vent souffle" ("El viento sopla") de Alicante:

También está Duo Alicante, que toca música mediterránea (española, napolitana, sefardí) para voz y guitarra. El dueto lo componen Isabelle Lamboley-Blin (voz) y Jean-Bernard Chanteux (guitarra). Aquí puedes verles en una actuación: