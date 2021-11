El Hollywood más irreverente

Incesto, pederastia, relaciones intergeneracionales, prostitución juvenil, pero también ideología antisistema, revueltas juveniles y críticas al American way of life se encuentran en Hollywood provocador (CultBooks) a través de una serie de producciones que, a juicio del autor, hoy serían «impensables o inimaginables» y, vistas con la perspectiva actual, algunas no parece que hayan sido hechas hace cincuenta años sino hace quinientos, como indica López Belda.

Películas como El seductor, donde Clint Eastwood se besa apasionadamente con una niña de 11 años y conquista a todas las mujeres de una residencia femenina; Harold y Maude, que muestra sexo entre un chico de 18 años y una octogenaria; La muchacha del sendero, en la que una adolescente Jodie Foster es acosada por un pedófilo Martin Sheen o El Madre, la Melones y el Ruedas, donde los enfermeros de un servicio de ambulancias violan a las pacientes sin miramientos. Son solo algunos ejemplos de las 125 películas que el autor califica de «irreverentes» por incluir escenas que hoy no serían aceptadas y que ponen de manifiesto el funcionamiento de una industria «profundamente sexualizadora, machista, violenta y agotadora».

«Partía de una lista previa de 400 películas, que luego fui seleccionando hasta dejarlas en 125, pero podrían ser muchas más. El criterio para elegirlas fue que todas son películas nada minoritarias, llevadas a cabo por grandes estudios con el fin de que fueran comerciales para dar respuesta a lo que el público demandaba. En muchos casos son provocadoras por el sexo y la violencia que contienen y, en otros, provocan por ser tremendamente críticas contra el status quo, las instituciones», explica López Belda, que apunta que estas producciones, que abarcan desde los años 60 a los 80, responden a «un intento de incentivar el atrevimiento sexual en el cine de Hollywood, que perdía terreno ante el cine europeo e independiente». Esto se da con «una crudeza nunca vista antes» en las pantallas de este país, que contrastaba con la «tibieza o mojigatería de apenas unos años atrás -explica López Belda-. Entre la almibarada Sonrisas y lágrimas y la rompedora Easy Ryder solo hay cuatro años de diferencia».

Entre las que ponen en tela de juicio el establishment y contienen una crítica social demoledora destacan cintas como El cazador, Missing, Alguien voló sobre el nido del cuco, Todos los hombres del presidente o Brubaker, mientras que entre las más violentas o sexuales, además de las antes citadas, figuran Lilith o Quiero la cabeza de Alfredo García, Caído del cielo (pederastia), Amor sin fin (relaciones tóxicas) o El hotel New Hampshire (incesto).

El también autor de Hollywood ante el nuevo milenio y del Diccionario de directores de Hollywood del siglo XX dedica su «bola extra» a una película aparentemente «bonita» como Grease, una de sus favoritas, en las que se muestra: sexo adolescente sin protección, banalización del embarazo adolescente, escarnio público de una chica por su vida sexual, burla de la relación filo-gay entre los dos amigos, violencia machista en el baile, acoso de un maduro presentador a adolescentes, una chica que tiene que dejar de ser quien es para gustarle al chico y un chico que tiene que hacerse el duro ante la chica para no perder el rol de macho alfa ante sus amigos, entre otros aspectos.

El libro, aclara el autor, no pretende «ni censurar ni prohibir ninguno de los títulos, simplemente deben verse con los ojos de hoy. Muchas películas no pasarían el filtro con las gafas del feminismo y muestran cómo ha cambiado la sociedad».