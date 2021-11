¿Qué es la Revista Auca de las Letras de Alicante?

Quizás hayan oído hablar de nuestra Revista cuatrimestral de carácter Literario y Artístico, si no, la hallarán en las librerías y sitios habituales, y también en la Web del Cervantes Virtual/Revistas, que permite leerla en toda España y contar con seguidores en los cinco continentes, desde Tierra del fuego hasta Hong Kong.

La ya longeva Revista nació una tarde en la capital alicantina, hace ya más de 17 años, auspiciada por un grupo de amigos escritores y artistas que decidieron unirse para iniciar la apasionante aventura de crear una nueva publicación en la que se arracimaran no solo sus poemas, relatos y ensayos, también entrevistas a gentes destacadas del mundo de la cultura, además de incorporar y difundir las aportaciones ilustrativas de pintores de la «terreta», como Carme Jorques, Pepe Gimeno o Amérigo Asín, o la creación de reconocidos escultores, todo lo cual ha enriquecido su contenido permitiendo descubrir el valor de sus obras y sorprender a los lectores.

En su afán divulgativo del arte literario no se ha dejado pasar la oportunidad de dedicar números monográficos de sumo interés, en favor de ilustres escritores, como Miguel Hernández, Cervantes, Gabriel Miró, entre otros.

Desde aquel numero 0, que vio la luz en el año 2004, la revista, no ha faltado nunca a la cita con sus fieles lectores, siendo un paradigma de la longevidad literaria independiente, frente otras que no han podido vencer las no pocas dificultades que supone la ausencia de apoyo y han quedado en el camino o se han reconvertido en digitales. Con su continuidad y éxito, la Revista AUCA, es la decana alicantina de entre las publicaciones literarias editadas en papel, enarbolando los valores que dieron origen a su nacimiento.

Es digno de mención aclarar que su patrocinadora, Auca de las Letras, es una asociación sin ánimo de lucro, y se mantiene sólo con las aportaciones de sus socios y suscriptores, que redunda en su independencia, sin otro interés que el de descubrir, difundir y disfrutar de la cultura.

Ahora al alcanzar el meritorio y sorprendente número 50, los responsables de su vigencia y continuidad se exigen conservar los parámetros habituales de rigurosa calidad, originalidad y excelencia en los textos, creaciones y producción artística, dentro de una composición y calidad impresa que seduce a sus lectores desde la voluntad del trabajo humilde y bien hecho.

La presentación del número 50, que constituye un hito, se realizará el miércoles 15 de diciembre, a las 19 horas en la Sede Universitaria de Alicante, Sala Rafael Altamira, en avda. Ramón y Cajal 2, en un acto literario de entrada libre, que permitirá compartir, disfrutar y celebrar su longeva y merecida existencia.

Será una excelente oportunidad para descubrir la bondad de esta ejemplar y su meritoria publicación literaria, ya veterana, tras demostrar que es capaz de seducir como lo prueban sus generosos lectores.