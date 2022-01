La compañía alicantina Lucas Escobedo cierra la gira de «YOLO» cuatro años después

La compañía alicantina Lucas Escobedo ofrecerá la última función del espectáculo YOLO, después de cuatro años de gira. YOLO, producido por el Teatre Escalante de València, bajará el telón este domingo en el Teatro de Rojas de Toledo.

YOLO (You Only Live Once), un canto a la vida a través del circo y de la música, fue estrenado en 2018 en el Teatro Martín i Soler del Palau de les Arts de València. El espectáculo recibió en los Premios FETEN 2019 el Premio a Mejor Espectáculo de Gran Formato y Premio a Mejor Espacio Sonoro. Además obtuvo el Premio a Mejor Espectáculo de Circo en las Artes Escénicas Valencianas 2019, y fue candidato a los Premios Max 2020 como Mejor espectáculo para público familiar y mejor composición musical de Raquel Molano.