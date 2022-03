El temporal derriba parte de la escultura de Ripolles ubicada en el puerto de Alicante

La escultura "El adivinador", regalo del artista castellonense Joan Ripollés a la ciudad, ubicada en el puerto de Alicante no pudo resistir el temporal que asoló la ciudad el pasado miércoles. El viento provocó el derribo de parte de la obra, realizada en bronce y con un peso de cuatro toneladas, aunque afortunadamente no produjo ningún daño personal.

El concejal de Cultura, Antonio Manresa, ha asegurado que fue en la mañana del miércoles cuando se produjo el derribo y que "inmediatamente" se procedió a retirar la parte desprendida. "Parece que esa parte tenía óxido y por el viento se dobló y cayó; tuvimos suerte y no pasó nada, pero es un peligro que pudiera caer sobre alguien".

La restauradora municipal, Luisa Biosca, se ha puesto en contacto ya con el artista, según asegura el edil, "para ver cómo se puede reparar y qué solución hay". En este sentido afirma que "vamos a ver cuál es su análisis y cuando veamos qué se puede hacer pues tomaremos las decisiones oportunas".

La obra fue un regalo a la ciudad del propio Ripollés en el año 2010, tras realizar una exposición en la ciudad de 19 piezas y la realizó específicamente para ese emplazamiento. La muestra de las esculturas, ubicadas en el paseo del Puerto y la avenida Óscar Esplá, se pudo ver entre octubre y diciembre de 2009, organizada por la entonces Obra Social CAM y el Ayuntamiento de Alicante. Entre las piezas, "Hombre con mariposa", "La Reina", "Encantadora", "Totem cabezas", "Niño del pez", o "Tumbado", títulos alusivos al universo entre irónico y naif del autor.

Durante su exhibición, las obras sufrieron varios actos de vandalismo. Al día siguiente de su inauguración, tres de las piezas de la exposición fueron dañadas y una de ellas, "La Felicidad", fue arrojada al mar. La obra, de más de 400 kilos, tuvo que ser rescatada del agua con una grúa.

Otra de las obras, "El eensador", apareció con una mano rota, y la titulada "Niño Corriendo" tuvo que volver a ser colocada en su peana al ser empujada al suelo.

Paralelamente, el artista realizó una exposición en el Club INFORMACIÓN con medio centenar de grabados, dos de ellos que se exponían por primera vez, además de cuatro pequeñas esculturas realizadas en resina y tres en cristal de Murano. "Soy una persona trabajadora, que me dedico a la plástica porque no me interesa hacer otra cosa", aseguraba el artista, paras quien "el arte es una ciencia de sentimientos".

Ripollés (Castellón, 1932) está considerado uno de los artistas españoles más internacionales tanto como pintor, escultor y grabador.