Luis Colombo, una vida de cine sin guiones

Se convirtió en el primer corresponsal del NO-DO en Alicante por amor. Por amor a una cámara alemana Arriflex que compró en los años 70 a Daniel Prieto, uno de los responsables del Noticiario y Documentales, entonces dirigido por Matías Prats padre. Ese fue el punto de inflexión en la vida profesional de Luis Colombo (Alicante, 1949), que comenzó a captar imágenes con la Súper 8 de su padre a los 15 años y hoy todavía sigue rodando a los 73.

En medio, 43 películas (incluidas las que él ha dirigido), cientos de documentales que llevan su firma, y un prestigio que le ha convertido en un referente del audiovisual de la provincia.

Todo eso, contado por él mismo, se recoge en "Luis Colombo, yo fuí cámara de...", libro al que ha dado forma el periodista Martín Sanz y que se presenta el miércoles, a las 11 horas, en el Centro Municipal de Torrejó de Benidorm, con la presencia del alcalde de Benidorm, Toni Pérez; la directora del Instituto Gil-Albert, Pilar Tébar, y el director del departamento de Publicaciones de ese centro, Toni Cabot.

Con el formato de entrevista y recopilado por temáticas, este volumen, editado por el Instituto Gil-Albert en su colección Biografías del IAC, recorre la vida y la trayectoria de este autodidacta, que ha trabajado con profesionales como Jess Franco, Paul Naschy, Vin Diesel,Roy Scheider, Alfredo Landa, Eudardo Noriega, Santiago Segura, José Luis López Vázquez, Berlanga o Bigas Luna, entre otros muchos.

"Reconozco que leyendo el libro da la sensación de que he tenido una vida muy intensa y así ha sido", asegura el cámara y director de cine, que confiesa que más que el cine le gusta "la técnica cinematográfica".

Dice estar muy satisfecho con este libro, aunque "creo que no he aportado ningún granito de arena al mundo del cine, lo que he hecho lo he hecho por placer, no tiene mayor mérito, y no es falsa modestia".

Anécdotas, muchas. Como el encontronazo con Cristóbal Colon de Carvajal y Maroto, descendiente número 17 de Colón y capitán del barco Juan Sebastián Elcano en el que viajaba hacia Panamá, o su viaje en globo con el hombre del tiempo Eugenio Martín Rubio.

Un puzzle de su vida

Todo lo recoge Martín Sanz en palabras del propio Colombo con imágenes de su vida en este libro, diseñado por Gente Comunicación y con la portada firmada por Amparo Alepuz, profesora de la Facultad de Bellas Artes de Altea.

"Repasando el libro Made in Alicante que hice en 2013 releí la entrevista a Luis Colombo y decía que le gustaría hacer u libro de cine, una especie de manual; en marzo del 19 quedamos y le pregunté cómo lo llevaba, había empezado pero no le daba forma así que le propuse que contase su trayectoria. Empecé a hacerle entrevistas y eso ha dado para 285 páginas", afirma Martín Sanz.

"Lo que he hecho ha sido una especie de recomposición del puzzle de su vida en forma de entrevista y ordenarlo por temas".

Para el periodista y escritor, "al leerlo te das cuenta de que este hombre es la historia viva del audiovisual en la provincia: empezó a rodar a finales de los 60 y no ha parado, toda la gente que ha pasado por la provincia relacionada con la industria del cine ha recurrido a él por los equipos que tiene y porque es un localizador de primer nivel, además de haber apoyado siempre a los jóvenes".

Además, dice, "es una persona con una cultura amplísima en todos los sentidos, sabe mucho de literatura y de música, es un lector voraz".

El NO-DO, TVE y luego Canal 9, donde se jubiló. Todo ello al margen de sus rodajes. Y también de su faceta como coleccionista de cámaras y atrezzos. "Colecciona cámaras desde los años 30 hasta ahora; debe ser una de las mejores colecciones de cine de España, además de vestuario, atrezzo, uniformes... para hacer un museo de cine".

Son unas 400 piezas, asegura Colombo, que las presta para exposiciones o para películas. "No me quiero desprender de ellas aunque me prometan un museo... mira la colección de carteles de cine de Paco Huesca, en un sótano cogiendo humedad".

Ahora se encuentra en pleno rodaje de "Monjas en la sombra", pelicula basada en unos hechos reales ocurridos en un convento de Logroño en el que las monjas se quedaban embarazadas y enterraban a los niños en el jardín cuando nacían.

Si tiene que resumir su trayectoria, lo tiene claro: "Soy feliz, soy libre".