Teresa Lanceta lleva al Macba el arte de tejer como símbolo de vida

Considera que tejer es "un arte relevante para la vida", que le llevó a descubrir las estructuras y geometrías de las artes populares en distintos continentes y en las vanguardias del siglo XX.

Esa reflexión es el punto de partida de la exposición que Teresa Lanceta, artista nacida en Barcelona pero residente en Alicante, inaugura el viernes en el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, y que supone la mayor retrospectiva que se ha realizado de su trabajo hasta la fecha.

"Teresa Lanceta. Tejer como código abierto" recorre cinco décadas de trabajo de esta creadora que usa el textil y su técnica como elemento central de su trabajo y como método investigador. "Tejer es un código abierto de ruptura y repetición desde el cual se puede leer, transformar y transmitir un conocimiento que es siempre complejo y plural, y que sitúa un proceso en curso antes de convertirse en imagen", ha asegurado la artista durante la presentación de la exposición.

Son más de 200 piezas las que integran esta muestra, organizada por el Macba y el IVAM, en la que se incluyen tapices, lienzos, pinturas, dibujos, escritos y vídeos. "Me propusieron una antológica, pero no estoy para retirarme y no quise enfocarlo así exactamente, aunque hay obra desde 1972 hasta ahora" destaca la artista, que en 2000 realizó una individual en el Reina Sofía.

Estos dos centenares de piezas están distribuidos en cinco salas y cuentan con trabajos que, según Nuria Enguita, comisaria de la exposición junto a Laura Vallés, "cuestionan poéticamente conceptos como la colectividad y la autoría, tradicionalmente entendidos desde la individualidad".

Dos ejes articulan la exposición: las diferentes etapas creativas en su trayectoria artística, a partir de sus visitas al Atlas Medio marroquí durante tres décadas para empaparse del trabajo de las mujeres en el textil, y el barrio del Raval de Barcelona, donde vivió entre 1969 y 1985. "El trabajo del Raval es nuevo, me siento enamorada de esee barrio y he dedicado dos años a hacer esta parte"

Las cinco salas forman un recorrido construido mediante las series "Tejidos", "No compres las horas", "La alfombra española del siglo XV", "Esperando el porvenir", "Las Cigarreras" (2011-2022), "Gallinero" (2019), "El paso del Ebro" (2013-2015), "Trabajo de estudio" (2020-2022) y "Los oficios del Raval" (2019-2022).

Esta última serie es una colaboración entre Teresa Lanceta, Nicolas Malevé, los alumnos y profesores del IES Miquel Tarradell y el departamento de Educación del MACBA, que consiste en un mapa digital basado en "historias del trabajo, vivencias, recursos y afectos de los participantes y sus familias".

Obras colaborativas

En esta muestra, Teresa Lanceta profundiza en los formatos colaborativos, creando piezas con artistas como la alicantina Olga Diego o Pedro G. Romero; la comisaria Leire Vergara, el colectivo La Trinchera o la cineasta Virginia García del Pino.

"Siempre me ha interesado este proceso de colaboración, pero nunca lo había hecho de una manera tan directa y tan determinada como ahora, y estoy contentísima porque he hecho cosas muy distintas con cada uno", afirma la artista. "Y lo he hecho legalmente, compartiendo autoría por contrato porque si no, quedaba como mío".

Con Olga Diego ha creado "una especie de teatrillo de cerámica fantástico", que se ha cocido en el taller de María Aracil de Mutxamel. "He utilizado muchas técnicas, pero nunca había hecho cerámica", destaca.