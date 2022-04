Más de cuatro mil marcapáginas de todo el mundo conforman la colección del ilicitano Sergio Esteban, quien lleva con esta recopilación más de veinte años y con la que pretende hacer una vuelta al mundo reflejando todos los continentes y los tópicos de los diferentes países.

La idea de sacar esta exposición a la luz surgió hace unos años, cuando en una semana el ilicitano se encontró con que tenía tres marcapáginas nuevos de diferentes lugares. «Mi pensamiento fue que a partir de ese momento iba a hacer una colección particular y que en cada libro que leyese iba a colocarle un marcapáginas que tuviese algo que ver con el libro. Por ejemplo, si era un libro que hablaba sobre China, un marcapáginas de China; o una simbología que hubiese con el personaje o con una situación particular», destaca.

Pero si se remonta al pasado, Esteban afirma que su interés por la lectura y con ello la colección, empezó en su infancia, cuando con tan solo ocho años leyó su primer libro Miguel Strogoff del escritor francés Julio Verne, gracias a un profesor del colegio que se lo regaló.

Marcapáginas que representan la ciudad de Elche

Esteban ha incluido también en su colección a su ciudad natal, de la que se siente tan orgulloso. «Estos marcapáginas representan todo lo bonito de nuestra ciudad. Por eso he elegido para mi colección a la Dama de Elche, a nuestro Palmeral y al Misteri d'Elx», añade.

Además, el coleccionista explica que no sabría decir el coste que tiene su colección, ni qué pasará en el futuro con su colección de marcapáginas, pero que quizás lo donaría a la Biblioteca Municipal de Elche, ya que sería un honor que su ciudad tuviese esta recopilación.

También ha querido destacar al Bibliobús en sus marcapáginas, por los años que llevan funcionando tantos años y haber ayudado a tantas personas a fomentar la lectura.

Colecciones a partir del año 1902

El marcapáginas más antiguo que tiene Esteban data el año 1902 y fue comprado en una tienda de antigüedades de Florencia. Además, el coleccionista expresa que algunos pueden llegar a costar más de 200 euros. «Los precios pueden variar. Hay alguno que me ha costado dos euros o diez euros, por ejemplo los de cartón o plástico, pero también hay otros que valen más de 200 euros, cómo los que tengo tallado en oro o plata», afirma.

Esteban no tiene un marcapáginas favorito, él mismo comenta que le tiene cariño a todos. «Hay algunos que me llaman más la atención y hay otros que me hacen abrir los ojos o me generan una sonrisa. Me atrae mucho el marcapáginas del indio con su flauta de la tribu de Kokopelli, pero todos tienen su particularidad».

Una colección de todo el mundo

Esteban comenta que ha podido conseguir esta colección de marcapáginas gracias a la colaboración de muchos amigos que se los regala cuando viajan. «Esta no es solo una colección que haya hecho yo yendo a cada viaje, es de todo el mundo».

Pero el ilicitano no se conforma solo con saber de qué país se lo traen, también le interesa la historia de cada marcapáginas. «A mis amigos siempre les digo que si me compran alguno me cuenten la historia que hay detrás, porque todos los que se compran fuera de un museo tienen una historia. Así parece que haya estado yo en el lugar, aunque no lo haya visitado».

Talleres infantiles en la biblioteca de San José

Coincidiendo con el Día del Libro Infantil el 2 de abril y con el Día del Libro el 23 de abril, esos días se llevaron a cabo unos talleres infantiles en la biblioteca San José de Elche, dónde Begoña García y Trinidad Pérez, integrantes de Con mi papá, con mi mamá, crearon un modelo de marcapáginas de cada continente y enseñaron la técnica para hacerlos.

Una exposición gratuita para visitar hasta el 1 de mayo

La exposición “La volta al món en 160 marcapàgines” organizada por las Bibliotecas Municipales de Elche se podrá visitar gratuitamente hasta el domingo 1 de mayo en la Antigua Capilla de la Orden Tercera Franciscana de Elche. De martes a domingo por la mañana de 10:00 a 14:00 y por la tarde de 15:00 a 18:00 y el domingo de 10:00 a 14:00 horas.

Sergio Esteban ha querido resaltar la buena labor de la Biblioteca y del Ayuntamiento, así cómo agradecer la acogida a la coordinadora Ana Álvarez y a Luis Navarro por su empeño en conseguir exponerlos. Gracias a esta exposición se ha pretendido hacer una vuelta al mundo, a los cinco continentes, así cómo a la variedad de culturas que representan o a las expresiones artísticas de colectivos y etnias.