La representante de España en Eurovisión 2022, Chanel, actúa hoy en el día de San Isidro para celebrar que anoche obtuvo el mejor resultado de nuestro país desde 1995. Con motivo de las fiestas patronales de la capital, Chanel, junto a su cuerpo de baile actuarán de manera gratuita en el escenario de la plaza Mayor, formando parte del macroevento musical de 'LOS40 Classic'. Esta cita musical, es un evento gratuito presentado por Julia Varela y Tony Aguilar, quienes han narrado esta última edición de Eurovisión para el público español.

Chanel saldrá al escenario junto a otros artistas como Nacha Pop, Tam Tam Go, Nena Daconte y un grupo tributo al británico The Clash. El Ayuntamiento de Madrid ha asegurado que la representante española en Eurovisión en cuanto aterrice en la capital procedente de Turín, ciudad italiana donde se ha celebrado la final del festival musical este año, acudirá al escenario de la Plaza Mayor acompañada de su equipo para compartir su energía con todos los madrileños tras alcanzar el sábado la cuarta mejor audiencia de la historia. Esta, por lo tanto, será la primera actuación de la cubana afincada en Cataluña tras alcanzar la tercera posición, el mejor resultado de España en el Festival desde 1995 y no solo eso, la artista obtuvo la mejor puntuación que ha conseguido nunca una candidatura española tras haber cosechado 459 puntos.

'SloMo' de Chanel, una actuación histórica

La cantante y bailarina, lejos de polémicas, se ha centrado en su trabajo y ha conseguido un resultado histórico para España en el festival eurovisivo consiguiendo el mejor resultado en 62 años. La artista cubana dejó sin palabras al jurado y a gran parte de la audiencia con una actuación impecable que le sirvió para sentirse ganadora antes de bajar del escenario, según ha afirmado la cantante. Sin embargo, aunque partía como favorita y las encuestas la situaban entre las 5 primeras, nadie esperaba que consiguiera que el jurado profesional de un total de 8 países le dieran la máxima puntuación, 12 puntos.

necesitaba tener la recopilación de los 12 puntos porque parece un sueño #Eurovision pic.twitter.com/4JtfUeKV3X — nika🥭 (@___nnikaa) 15 de mayo de 2022

Tanto Australia como Irlanda, le dieron esta puntuación a Chanel, un hecho que no ha pasado en toda la historia del país en Eurovisión. Con 231 puntos del jurado profesional que recibió de todos los países europeos, a excepción de Italia, la anfitriona del Festival, comenzaron los resultados de la votación del público mediante el televoto del que recibió 228 puntos consiguiendo un total de 459 puntos, la mejor puntuación que ha conseguido nunca una candidatura española.