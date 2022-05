El cortometraje "Totem loba", Ficus de Oro en el Festival de Cine de Sant Joan d´Alacant

Por primera vez, en veintidós años de historia del Festival, ha coincidido que el ganador del Ficus de Oro sea el mismo que el vencedor de los Premios Goya en la categoría de mejor cortometraje de ficción. La obra premiada en la Gala de Clausura que se celebró ayer en Sant Joan d´Alacant, "Totem loba" de Verónica Echegui, habla sobre las tradiciones machistas y los miedos que una chica sufre cuando es invitada a las fiestas del pueblo de una amiga, en el que los hombres, disfrazados de lobos, salen a la caza de todas las jóvenes.

A través de un vídeo, la directora agradeció el premio: "Muchas gracias al municipio de Sant Joan d´Alacant por haber elegido nuestro corto y a los miembros del jurado por haberlo votado y por haber decidido que Totem loba merece el Ficus de Oro, que es un premio muy importante. El equipo lo ha recibido con mucha alegría".

Por otro lado, el Ficus de Oro Honorífico fue entregado al montador Pablo Blanco en reconocimiento a toda una carrera dedicada al montaje cinematográfico con la que ha cosechado numerosos premios, entre ellos tres Premios Goya. Desde el atril Blanco declaró que los cortos que ha montado "me han dado mucha experiencia y me dieron muchas tablas. Cuando pasé a montar largometrajes me encontré más seguro. Los festivales son los únicos que consiguen que se sigan haciendo cortos. Muchas gracias al Festival de Cine de Sant Joan d'Alacant, a partir de ahora lo consideraré entre mis amigos".

El resto del palmarés lo completan el Ficus de Plata Cultura de Sant Joan d´Alacant que fue a parar al cortometraje de animación "Good Night Mr. Ted" del director Nicolás Sole. El Ficus de Plata Nos Movemos, que recompensa a los trabajos de temática social, le fue entregado a "La prima cosa" de la directora Shira Ukrainitz y el director Omar Razzak. Su cortometraje trata sobre los esfuerzos de un payaso en alegrar la difícil situación de los niños huidos u hospitalizados como producto de los conflictos bélicos. El cortometraje "La perrera" de Emilio López recibió el Ficus de Plata Universidad Miguel Hernández a la mejor obra producida por escuelas de cine, en esta ocasión el director realizó su proyecto en la ESCAC.

El Ficus de Plata a la mejor dirección fue a parar a Ana Lambarri por su cortometraje sobre la violencia de género titulado "36", el mejor guion para Julio Mas y Carmen Mas por "El silencio en las flores" y a la conocida actriz Carmen Machi, protagonista de la serie "Aida" o películas como la reciente "Amor de madre", le fue concedido el Ficus de Plata a la mejor interpretación por su papel de alcaldesa corrupta en "Mindanao" de Borja Soler.