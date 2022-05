Andrés Calamaro: "Soy insumiso pero reflexivo"

Dice Andrés Calamaro que lo que tiene que evitar un artista "es la demagogia cantando y contestando entrevistas". Quizás por ello, y a pesar de ser argentino, sus respuestas son cortas y, en algunos casos, tajantes. A él, lo que le importa, es reencontrarse con su público. Lo hará mañana en el Palau de Les Arts, en el segundo de los conciertos de su gira española.

Con una discografía tan amplia, ¿cómo elige qué va a cantar en un concierto?

Como es imposible cantarlo todo, o conformar a todos, entonces elegimos lo que queremos tocar y respetamos algunas como inevitables o imprescindibles. Este año elegimos un repertorio sin demagogia y sin demasiada impostura rockera.

¿Sigue sintiendo mariposas en el estómago antes de actuar o la magia está en la normalidad?

Esta profesión dionisíaca tiene bastantes secuelas físicas. Luego en el escenario estoy para templar embestidas.

¿Un concierto, para usted, aun es una responsabilidad o ya lo ha demostrado todo?

Sí, claro. Y un compromiso. Creo en la torería musical y en esos dos conceptos.

¿Estos dos últimos años tan raros ¿han trastocado mucho su ánimo?

No exactamente.

¿Hay un Calamaro de antes de la pandemia y otro de después o simplemente una evolución propia de los años?

Digamos que Novak Djokovic administra mejor su propia evolución. No todos los consejos llegan a tiempo, ni sabemos escucharlos en su momento.

¿Sigue siendo de naturaleza desobediente?

La obediencia se presenta como virtud y es cobardía, quizás de justifica como último recurso de supervivencia pero no es mi caso. Soy insumiso pero reflexivo.

¿Qué le pide el cuerpo componer?

Prefiero no atender a lo que me pide el cuerpo.

Pues, ¿qué tipo de música consume?

Soy de consumos culturales de elite . Tengo mucha música para elegir pero elijo poca. Tampoco quiero compartir la dicha de la sabiduría.

A día de hoy, ¿su testamento vital es ‘Cargar La Suerte’?

La ‘Suerte’ tiene algunas letras que me representan, es verdad. Tengo más testamentos escritos y otros sin escribir.

¿’Dios los cría’ significa que Andrés Calamaro tiene muchos y muy buenos amigos?

Nos reunimos por amor al oficio. Los artistas me demostraron amistad y respeto y les estaré siempre agradecido. No sé si tengo muchos amigos o muy pocos, soy mas bien misántropo y no me excedo con la empatía. Los cantantes son mi familia, eso y los que me escuchan o escucharon alguna vez.

¿Cuál fue el criterio de elección para los duetos?, amistad, admiración...

Bueno, elegir duetos no es sencillo, pensamos en muchas combinaciones de canciones y cantantes; grabamos el repertorio antes de convocar a los artistas, luego grabamos un poco más … Los cantantes también tuvieron margen para elegir qué cantar. No todos pudieron o quisieron estar. Deseaba cantar con Willie Nelson y contaba con traducciones muy buenas para cantar en ingles o en dos idiomas.

Al escucharlo es como que los temas tienen una nueva vida. ¿Es lo que pretendía?

Soy interprete, no sé cantar una misma canción igual dos veces. Así entiendo la música, algo aproximado al blues, el jazz y al toreo. Las canciones evolucionan en el oído y en el canto. Las versiones grabadas en los discos son accidentales, son aire… No son cuadros en las paredes de un museo.

En los últimos Latin Grammy, en la categoría de Mejor canción, le premiaron por su tema «Hong Kong» interpretado junto a C. Tangana. Esto me sirve para preguntarle por cómo se ve, desde fuera, el momento de la música española.

C Tangana ha subido el nivel del pop español, sin duda. Otra gran ventaja de la música española es que Remedios Amaya sigue cantando. En España conviven cantantes estupendos con otros mucho menos interesantes. Lo que tiene que evitar un artista es la demagogia cantando y contestando entrevistas.

Perdone, pero tengo que seguir. En el documental sobre su carrera, Olga Castreno, su manager durante los últimos 22 años, dijo: ‘No me gustaba ver cómo se destruía’. ¿Fue para tanto?

No me acuerdo. Nunca pensé que estaba arriesgando la vida.

Supongo que el ego se diluye en ácido lisérgico. Una persona como yo no tiene esa clase de problemas

Cuando le dicen que usted es un artista genial ¿qué piensa?

Nunca me lo han dicho en persona.

Con la edad todo se relativiza, pero ¿cómo maneja el ego?

No tengo relación con el ego, es psicoanálisis de patio de colegio. Es un cliché de autoayuda. Supongo que el ego se diluye en ácido lisérgico. Una persona como yo no tiene esa clase de problemas. Los más humildes tampoco.

Leí que últimamente se entrenaba fuerte para escribir mejor. ¿Leeremos algún libro escrito por Andrés Calamaro?

Tengo publicado uno (Paracaídas y Vueltas) que debería corregir para una reedición; luego no lo sé. Siempre estoy corriendo mis textos, me cuesta bastante decidirme a publicar. Tengo un año en verso, un diario en décimas redondillas, y un guion de cine, pero tardo años en terminar un libro, solo no puedo. Necesito del concurso de un editor constante. Escribo mucho para publicar poco y nada … ¿Le parece bien?

Lo que usted haga, bien hecho está.