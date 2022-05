"La noche", un drama con dilema moral en el Festival de Cine de Alicante

La quiebra económica de una familia acomodada y los dilemas morales que ello plantea entre sus miembros construyen el argumento de La noche, la cuarta película a concurso en la sección oficial de largometrajes del Festival de Cine de Alicante, que se proyecta este jueves a las 20 horas en los cines Kinépolis con la presencia de su director, José Luis Acosta, y las actrices María Bestar y Gisella Aboumrad.

La noche es el tercer largometraje del director y guionista José Luis Acosta tras Gimlet (1995), con Ángela Molina y Viggo Mortensen, y No dejaré que no me quieras (2002), protagonizada por Alberto San Juan y Pere Ponce. Acosta escribió la historia de La noche primero como obra de teatro y llegó a hacer una lectura dramatizada en Londres hace cuatro años. La pandemia frenó su estreno en España y decidió adaptarla al cine "porque queríamos hacer una primera película con nuestra productora y esta era accesible porque necesitábamos una casa, cuatro personajes y una trama controlada, se ajustaba al presupuesto y podíamos hacerla a pesar de la pandemia", explica sobre el origen de esta cinta, rodada en Miami con actores españoles y mexicanos como María Bestar, Saul Lisazo, Gisella Aboumrad, Carmen Gozz y Mauricio Novoa, que mantienen su acento en la película.

En La noche, una familia amenazada por la ruina económica tiene la posibilidad de desviar un camino trazado hacia la humillación y la miseria si la hija y la madre deciden seguir los planes del padre, algo que revelará lo mejor y lo peor de cada integrante.

"Hay muchas familias que están basadas en el bienestar económico y es el dinero el que mantiene sus vidas con frivolidad y sin arraigo sentimental. Si ese pilar se cae, se derrumba todo. Y si encima hay un fondo oscuro detrás, mucho más. Aunque la historia es ficción, conozco a familias así y quería plantear hasta dónde llega tu ética y tu moral cuando se plantea un problema así", comenta el director, que, sin desvelar el grueso de la historia, indica que en estas relaciones familiares "acaban sufriendo los más débiles y el final no podía ser edulcorado".

"Mi intención es tener al espectador atento a la película los ochenta minutos que dura, contar una historia y que el público la disfrute a su manera y se plantee preguntas o reflexione sobre qué haría en esa tesitura", agrega José Luis Acosta.

La española María Bestar, en su primer papel como actriz como la madre de la famila en crisis, comenta que "un personaje así no se consigue fácilmente. Es mi antítesis, una mujer frívola y manipuladora con la que no me siento identificada". Por su parte, Gisella Aboumrad, destaca que su personaje, la empleada de hogar interna, "tiene la perspectiva entera, ya que ve a la familia desde fuera" y sobre el director añade que ha cuidado mucho el detalle.

La cinta inicia en el Festival de Cine de Alicante su recorrido por España y por el momento se desconoce si tendrá fecha de estreno en salas de nuestro país, aunque sí tendrá distribución internacional con una distribuidora de Estados Unidos. La pareja formada por Acosta y Bestar tiene previsto producir el próximo año dos producciones, una de ellas sería la ópera prima de María Bestar como directora.