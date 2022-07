Martirio es esa

La cantante andaluza fusiona la copla (cuya raíz es el flamenco), el bolero, el tango o el pop-rock con el jazz. Esto último junto a otro andaluz, Chano Domínguez, un experto en combinar la tradición flamenca y la gran sonoridad jazzística. Y ello para conmemorar los 25 años de Coplas de madrugá, imprescindible disco que posteriormente dio lugar a Acoplados (2004). Los dos se unieron en el álbum Las coplas de Martirio & Chano Dominguez. Las melodías y el ritmo fluyen con la peculiar cantante, el piano, la batería y el contrabajo en un repertorio donde las populares composiciones conjuntan la música afroamericana y el arte coplero. Cada uno enseña sus poderes y el mutuo enriquecimiento de ambas formas musicales.

Amor, desengaño, celos, tristeza o alegría en el concierto del Fijazz, en el ADDA, y numeroso público que tuvo ocasión de escuchar Dicen, Yo soy esa, No me mires en el río, Te lo juro yo, Ojos verdes o Tatuaje. La onubense y el gaditano circulan por una próspera y dinámica ruta en la que la unión hace la fuerza con la reinterpretación de las coplas clásicas y los arreglos jazzistas, que han influido en otros muchos intérpretes. Y la copla renació con más sensualidad. Martirio se adapta muy bien con su personalidad acentuada, sin dejar los aires de canción española. No necesita una inmensa voz para cantar Locura de mi querer, Torre de arena, Como nadie te ha querido o El alma en los labios. La maestría del pianista Chano Dominguez aporta lo suyo, y el vínculo funciona perfectamente en el brillante recorrido vocal y musical. La posmoderna tonadillera, con sus crónicas de mujeres que sufren, quiere ser única. Así es como personaje con ironía. Vestido largo, gafas oscuras, peineta y abanico. Salen a la luz Concha Piquer, Miguel de Molina, Marifé de Triana, Juanita Reina o Rosita Ferrer. Cabe resaltar el diálogo musical entre Chano y Martirio con Tú eres mi marío. Y otras coplas reinventadas con sus aspectos machistas y feministas.