Ana Torroja: "El marquesado es un título otorgado por algo maravilloso y por eso estoy orgullosa de llevarlo"

Ana Torroja (Madrid, 1959) realiza un viaje en el tiempo en cada concierto de su actual gira, repasando canciones que forman parte de la banda sonora de la vida de mucha gente. El próximo mes actuará en Palma.

Ese Volver que titula su gira, ¿a qué se refiere?

A volver a los escenarios después de ese frenazo en seco obligado por la pandemia, a volver a reencontrarme con el público, a volver a un lugar musical donde me reencuentro con mis inicios, y hablo de ese sonido como más electrónico, porque todo el concierto lo he llevado hacia ese mundo, el mundo de Mil razones, de mi último trabajo. Es un poco todo eso, pero principalmente es la conexión y el encuentro con el público.

Con estos conciertos hace un viaje en el tiempo y el público dice que hay cierta melancolía en ellos, aunque usted insiste en que no es melancólica…

No, yo no [risas], pero la gente, sí. Es normal, cuando yo voy a un concierto de algún artista que me gusta, del que soy fan, pues obviamente me gusta escuchar esas canciones por las que comencé a quererle y a seguirle. Es verdad que es un viaje en el tiempo y también se visita el presente. El concierto es para cantárselo de principio a fin, porque todas las canciones son reconocibles, hay momentos para los fans de Mecano, hay momentos para los fans de Ana Torroja, para los fans de Ana y Mecano, para los fans de Mil razones… es un viaje por la nostalgia, mucho, pero que visita el presente y de verdad que cuando haces esos viajes, como es un viaje por la banda sonora de tu vida y esos momentos importantes, siempre es muy terapéutico. Haces catarsis y sales muy feliz.

¿Cuál es la canción que nunca se cansará de cantar? ¿O no puede elegir solo una?

Es difícil quedarse con una, pero, por ejemplo, Mujer contra mujer, Ya no te quiero, ahora estoy enganchada a Hora y cuarto. Es un poquito de todo, pero es verdad que hay canciones que van a venir siempre conmigo en mi equipaje, hay algunas que dejo descansar, pero esas tres van a venir en el equipaje siempre.

Con Mecano fue protagonista de la Movida madrileña, vivió una época transgresora. ¿Cómo ve el tiempo actual? ¿Ve un retroceso social?

Yo creo que hay de todo. Leía la noticia de la ley Trans y me parece una grandísima noticia y una evolución, por supuesto luego hay gente que piensa todo lo contrario, no solo en España, sino en otras partes del mundo, como lo que ha pasado en Estados Unidos con la ley del aborto. A mí me da mucha pena que involucionemos y demos pasos para atrás, creo que siempre hay que mirar hacia adelante y tratar de mejorar esas cosas que son siempre mejorables. Ojalá sigamos mirando hacia adelante. Esa es mi visión, siempre hay que tratar de mejorar lo que hemos hecho mal anteriormente.

En Mallorca se casó usted, su abuelo tuvo casa aquí. ¿Qué significa la isla?

Es uno de esos rincones del mundo que llevo en el corazón, aparte de que es una maravillosa isla, preciosísima, con lugares mágicos. Es una isla que llevo visitando desde que estaba en el vientre de mi madre, realmente para mí volver a Mallorca me hace una ilusión que no sabes cómo… Quiero ir a Can Joan de s’Aigo a tomarme un helado y quiero disfrutar de esos rincones, no sé si me va a dar tiempo a mucho, que he recorrido desde bebé. Estoy muy feliz, especialmente emocionada, de visitar Mallorca.

¿Su paso por los juzgados le ha amargado los recuerdos de la isla?

No, ese capítulo está más que cerrado y lo que me queda es algo que... Supongo que es algo humano, el sufrimiento se olvida y te quedas con los buenos recuerdos y vas desechando lo que no es tan bonito. Y me quedo solo con lo bello de Mallorca.

Reclamó y ostenta el marquesado de Torroja. ¿Qué le implica vivir con ese título?

No conlleva nada más que el orgullo de llevar un título que he heredado de mi padre, que él heredó de su padre y que fue entregado a mi abuelo por su mérito al trabajo, por su labor científica, educativa en la investigación y en la ingeniería. Es un título otorgado por algo maravilloso y por eso estoy orgullosa de llevarlo.

¿Conservan la casa que tenía su abuelo?

Desgraciadamente no, se vendió y desapareció. Han hecho ahí cualquier otra cosa.