El artista Pepe Pascual lega al pueblo de Elche la obra de su vida: un millar de piezas de cerámica

No son bizcochos pero exigen bastante más paciencia y perfección a la hora de mezclar los ingredientes, mucha más que la preparación de un pastel. La paciencia, la superación del error y no caer en la complacencia.Ser muy exigente con una cerámica que tiene un espesor de un milímetro por un lado y dos por el otro porque el espesor del esmalte no era el adecuado, obligó a Pepe Pascual muchas veces a echar para atrás una obra. Acabar con ella en la papelera.

«Las piezas -explica Mercedes Albarranch- permanecen hasta doce horas en el horno pero, al igual que este, tienen que ir calentándose de forma progresiva. No se colocan cuando alcanza la temperatura de cocción, a unos 980 grados, sino mucho antes. Hay un tiempo que tiene que permanecer, por ejemplo, a 500 grados». Pascual y Albarranch han experimentado y aprendido de zonas donde se conserva como un patrimonio la artesanía de la cerámica, caso de Talavera de la Reina, manteniendo un legado que se inició con la Edad Media. Con el paso del tiempo, con el aprendizaje de los errores, con el cambio de materiales, texturas, colores... fueron cambiado su forma de fabricar esta artesanía.

En el material que ahora cataloga la conservadora de museos están presentes los cambios de estilo del autor. Sus épocas de creación artística y sus modelos y diseños. «La cerámica no puedes verla hasta que el horno se ha enfriado. Muchas veces el resultado no ha sido el deseado y es un volver a empezar», explica la pareja amante de otros trabajos cerámicos, relacionados con vasijas que no han formado parte de su proyección artística.