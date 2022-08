Macaco: “No me gusta que me clasifiquen, puedo escribir del amor y del medio ambiente”

Macaco o Dani. Responde a los dos nombres, pues ambos forman parte de ese artista reivindicativo que abre su corazón en las canciones. Esta noche actúa en la plaza de María Pita, oportunidad perfecta para repasar temas antiguos, pero también para disfrutar del directo de los temas que formarán parte de 'Vuélame el corazón', que publicará en otoño.

¿Cómo está viviendo la vuelta a los escenarios?

Está siendo súper emocionante. Son dos años sin girar. Solo hicimos algunos conciertos acústicos. Viendo el resultado, fue maravilloso. Rebobinaría y haría muchísimos más, pero en aquel momento estaba un poco escéptico. Ahora tengo muchos festivales y conciertos por España y luego me iré a hacer la gira de América que no pude hacer.

En unos meses presentará el nuevo trabajo, 'Vuélame el corazón'. ¿Qué esconde este álbum?

Se publicará en noviembre. Hemos ido sacado singles, como Quiéreme bien, con mi querido Leiva, que intenta romper un poco con los tópicos típicos de las canciones de amor. Eso de siempre relacionar el amor con el propiedad y ese tipo de lastres. Saqué una cumbia, La guerra de los besos, y otro tema de electrónica y flamenco con Fuel Fandango. Irán saliendo las canciones hasta que se publique el disco. Durante la pandemia compuse muchísimas, cada una de su padre y de su madre, y decidí hacer un disco más conceptual sobre las relaciones, desde el subidón del enamoramiento hasta la ruptura. Son diferentes sensaciones. Cosas que nos han pasado a todos.

Su público está acostumbrado a una temática más social. ¿La ha dejado de lado para hablar de amor?

Durante este tiempo también compuse muchas canciones relacionadas con temas sociales. Eso siempre va a estar. Estoy muy implicado. Estos días he colgado en mis redes un vídeo sobre lo que está ocurriendo en el Mediterráneo. Este disco, en concreto, es conceptual. Luego iré sacando canciones sueltas con otro tipo de narrativa.

¿Por qué apostar por ese formato de ir sacando temas antes de publicar el disco completo?

Es algo que mucha gente está haciendo y me parece muy interesante. Vas masticando canción a canción, que es lo que se hacía antes, en la época de los Beatles, cuando salían muchos singles y luego desembocaba en un disco. Esto ha vuelto. A todos nos encanta escuchar el disco, en físico o en digital, la obra entera, pero muchas veces se puede diluir todo eso si hay demasiadas canciones. Ahora que hay tanta información, al ir soltando pinceladas, la gente tiene tiempo para saborear la canción.

Canciones con pocos días de vida que ya se corean en sus conciertos. ¿Eso todavía le sorprende?

Sí, claro. En esta gira, como todavía no ha salido el disco, nos inventamos un concepto de remover canciones y emociones. Transformamos muchas canciones que la gente conoce. Hay una parte muy bailable, otra que es un recorrido sobre la historia de la rumba hasta llegar a Con la mano levantá. Es muy dinámico. Voy con una súper banda.

Ese buen rollo va muy ligado a su trayectoria. ¿Diría que es su esencia?

No, creo que la gente sabe que en Macaco hay muchísimos colores. Acabamos de tocar en un festival flamenco y éramos el único artista no flamenco y de repente canté Ovejas negras, una canción muy potente, una oda a la diferencia, y la gente se queda hipnotizada. No es un tema bailable, pero sí hay un mensaje. Me gusta hacer mover las piernas, pero también remover la cabeza o el corazón. Me gusta que haya colores diferentes y no quedarme con una sola sección. Las personas somos muchas cosas y me gusta exponer ese abanico. Hay tiempo para todo y no me gusta que me clasifiquen. Puedo hacer una canción de amor y otra del medio ambiente y conviven perfectamente.

Usted es algo más que un músico. Incluso quiere dirigir su propia película.

Sí. Durante la pandemia escribí una historia, como un cuento sobre una realidad mágica. No sé cuándo se rodará porque el año que lo haga no podré estar de gira. Imagino que será dentro de tres años. La presenté a varias productoras y ha sido un éxito. Estoy súper feliz.