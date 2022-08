El ciclo Cine en la calle termina este fin de semana en Alicante con dos proyecciones para este viernes y sábado en dos céntricas plazas de la ciudad.

Este viernes será el turno de A todo tren. Destino Asturias un filme de Santiago Segura, del año 2021, que descubre las aventuras de abuelos, padres y niños que comienzan cuando éstos van de camino a un campamento. Esta comedia familiar se podrá disfrutar a las 22 horas en la plaza de Gabriel Miró.

El cine en la calle se despide el sábado en la Plaza del Mercado / 25 de mayo (las Flores) con la proyección de la famosa película musical Mamma Mia: here we go again, de 2018, con las míticas canciones de ABBA. Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried y Colin Firth llevan de viaje al espectador al verano donde comenzó todo.

La asistencia gratuita y limitada a la capacidad del aforo.

Por otra parte, este domingo, a las 19.30 horas, el monologuista David Domínguez ofrecerá un espectáculo de humor con entrada libre en el Castillo de Santa Bárbara.