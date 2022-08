Un nuevo espacio en Alicante con la escritura de protagonista

"No podemos prometerte el éxito, ni los miles de lectores, ni las incomodidades de la fama, esa gloria literaria que algunos confunden con ser escritor, pero sí que podemos garantizarte una formación sólida, completa y bien estructurada". Es una de las máximas de la Escuela de Escritores, uno de los mayores centros de formación para quienes desean manejar la palabra escrita, que cumple dos décadas este año y que abrirá en octubre una sede presencial en Alicante, que se suma a la primigenia de Madrid y a las creadas después en Burgos, Getafe y Leganés.

En Alicante estará al frente de la sede Aitor Díaz, un ingeniero químico que trabaja en el diseño de desaladoras de 43 años, cuyo interés por la escritura le llevó hace siete años a convertirse primero en alumno de la Escuela en Madrid, después en profesor y ahora también en autor a punto de publicar su primer libro de relatos fantásticos con la editorial Baker Street.

Aitor ha puesto a disposición de esta comunidad de escritores en Alicante un antiguo almacén heredado de su abuelo, que ha reformado y acondicionado en los últimos seis meses, donde prevé iniciar en octubre los primeros cursos en el número 18 de la calle Maestro Gaztambide. Una mesa grande donde escribir, otro rincón con libros y una barra para cafés es todo lo que necesita para empezar en este bajo luminoso del centro de la ciudad.

No ha iniciado aún la promoción de los cursos (que se pueden consultar en @deescritores_alicante en Instagram o en la web escueladeescritores.com) pero confía en encontrar a lo largo de este mes a los primeros diez alumnos que quieran iniciarse en las técnicas de iniciación a la escritura creativa y, si hay suerte, también otro de su especialidad, la literatura fantástica.

"Yo lo voy a intentar -ríe-. Al menos, que la gente sepa que esto existe. Mi intención no era hacerme rico escribiendo y con los cursos, tampoco. Hay que ver primero cómo funciona y, si no, empezaremos haciendo otras cosas. Yo tengo mi trabajo y he podido montar este local porque era de mi propiedad. Me encantaría que salieran muchas clases, pero también me gustaría que esto fuera un punto de encuentro cultural".

El responsable de la sede en Alicante, que está en contacto con las librerías 80 Mundos, Pynchon&Co y Farenheit 451, también tiene en mente ofrecer actividades gratuitas como talleres, clubs de lectura de técnicas narrativas o charlas de profesionales vinculados a la escritura o procedentes de otras disciplinas, como el cine o la música. Y brindar el espacio libremente a creadores alicantinos para que expongan su obra en las paredes, "sobre todo a la gente que le cueste exponer y que no lo tiene fácil, como los escritores hasta que publican por primera vez, ya sean obras de fotografía, pintura o escultura", indica Aitor.

La Escuela de Escritores -que organiza los Relatos en cadena en La Ventana de la Ser- viene avalada por los más de 3.000 alumnos que cada año pasan por sus clases presenciales y virtuales, y que entre su profesorado cuenta o ha contado con nombres como Benjamín Prado, Leila Guerriero, Sara Mesa, Abraham Boba (León Benavente) o Jonás Trueba. Además de un sinfín de cursos de escritura, también cuenta con un Máster de Narrativa y un Curso de Especialización en la Enseñanza de Escritura Creativa, en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares, ambos realizados por el alicantino Aitor Díaz, quien aclara que "no hay fórmulas matemáticas para ser escritor, pero lo que más ayuda es compartirlo con otras personas. La escritura es una actividad social que si no se comparte es un poco frustrante, no sabes si lo que haces está bien o para qué escribes... y está muy bien tener terapia de grupo y aprender a recibir críticas o comentarios del resto".

El 12 de septiembre se abrirá la preinscripción a los cursos de la Escuela de Escritores en Alicante, que prevén comenzar el 3 de octubre, con clases por las tardes, de lunes a jueves. Antes, habrá una jornada de puertas abiertas.