El Museo de la Universidad de Alicante (MUA) inaugura este viernes a las 19 horas en la sala Sempere la exposición de la octava edición de las Residencias de Creación e Investigación Artística, que presenta las propuestas desarrolladas entre el 12 al 23 de septiembre por los cinco artistas seleccionados este año en las instalaciones del museo.

La muestra, que permanecerá abierta al público hasta el 27 de noviembre, está integrada por los proyectos artísticos siguientes: Sumergirse en el espejo, de Cris Bartual; Naturalezas insólitas, de Pablo Sandoval; Rabasa: An Imaginary Map of a Useless Territory, de David Mocha; Origen, de Fernando Bayona; y Metodologías críticas de investigación #2 contraintimidades visuales y realidades especulativas, de Andrea Corrales.

Durante el periodo de las residencias, los residentes han compartido experiencias creativas y procesuales convirtiendo al MUA en un centro de creación e investigación en arte contemporáneo.

Los proyectos

Cris Bartual (Valencia, 1996)

Sumergirse en un espejo

Cris Bartual trabaja a partir de la fotografía para trasladarla a una dimensión táctil y física desde la que explorar formas alternativas de representar la realidad. El proyecto presentado en esta residencia tiene por título "Sumergirse en un espejo", en él nos plantea la posibilidad de habitar las imágenes, de viajar a su interior para desvelar nuevos lugares. En su proceso de trabajo experimenta mediante aparatos como cámaras o escáneres, donde rastrea los espacios cercanos de su entorno con la intención de generar nuevas realidades visuales ya sea a partir de fallos tecnológicos de los instrumentos con los que trabaja o bien con los propios hallazgos del proceso creativo. La fotografía nació hace 200 años como un medio de representación de la realidad, pero hoy en día la fotografía es capaz de generar múltiples realidades. "Sumergirse en un espejo" explora la importancia que tiene el aparato tecnológico a la hora de representar, de contar lo que no somos capaces de ver, porque cada cosa que observamos esconde nuevos lenguajes. El propio título del proyecto nos enuncia la incógnita de lo intangible, atravesar un espejo es como atravesar una imagen impresa o proyectada en una pantalla, es ver lo que hay detrás de ella para encontrar una nueva forma de representación de lo que ya conocemo

Pablo Sandoval (Murcia, 1993)

Naturalezas insólitas

El último Edén parte de la atracción por lo raro y lo maravilloso, que fue una de las piedras angulares del afán científico promovidas desde el Renacimiento y que despertó en los hombres y mujeres la chispa por el coleccionismo. Pero también indaga en la construcción de este concepto a partir de las ciencias naturales, documentales, de las grandes expediciones y de cómo el lenguaje articula la percepción que poseemos de las cosas. Este proyecto pretende indagar en estos canales de transmisión por los cuales se construyen todos estos relatos para la resignificación de la propia imagen, de cómo se construyen los mitos a partir de las cosas que no vemos o intuimos, pero también del papel crucial que toman las colecciones y sus dispositivos museográficos a la hora de construir la propia historia, verídica o no, de las cosas. Un factor clave para generar todo este imaginario mitológico ha sido la construcción de criaturas fantásticas a partir de elementos que ya conocemos, como es el caso de la quimera. Recordemos también las famosas ilustraciones científicas de las grandes expediciones donde solo a través de la memoria conseguían pintar una jirafa, animal exótico, como un perro con el cuello largo; o también donde un cocodrilo disecado era visto como un temible dragón colgado del techo en las iglesias. Con la investigación propongo un mural con distintos canales de transmisión en los que he ido trabajando desde vídeo, imágenes, dibujos e incluso utilizando imágenes realizadas con inteligencias artificiales.

David Mocha (Reus, 1982)

Rabasa: An Imaginary Map of a Useless Territory

Rabasa es un territorio inhóspito de extrema aridez situado en los márgenes de la ciudad de Alicante, un paisaje residual de aspecto áspero y decadente que coexiste en un delicado equilibrio con la ciudad y que funciona al margen de las dinámicas urbanas. Rabasa está en las antípodas de ser el ideal utópico de paisaje que habita en nuestro imaginario cultural, sin embargo, sus peculiares características hacen de este lugar un territorio de resistencia al progreso, donde el deseo antisocial de apartarse del mundo y huir del presente lo convierten en un lugar alternativo para habitar la ciudad, o más bien, para escapar de ella. Caminar estos lugares obliga a alejarnos de los cánones de belleza comúnmente aceptados y descubrir en estos paisajes que otra estética es posible. Habitar estos paisajes es abrazar la ausencia, la precariedad, el ascetismo, el menos en detrimento del más. Se trata de posicionarse al otro lado, en el margen, para mirar desde afuera. Explorar el paisaje periurbano es, en cierto sentido, un retomar el tiempo lento, o por qué no, su ausencia, un posicionamiento a contracorriente de los modos de habitar la ciudad, una huida de lo virtual hacia lo material, donde la experiencia sensorial del paisaje nos permite otra experiencia del territorio y de nosotros mismos.

Fernando Bayona (Aldeahermosa de Montizón, Jaén, 1980).

Origen

La serie fotográfica Origen indaga en la importancia que ha tenido la mano en el proceso evolutivo del hombre moderno. No solo en el plano anatómico, sino también conceptual, esto es, la relación directa que tiene con el surgimiento del “pensamiento simbólico” en su evolución cerebral, y por extensión, su producción artística. El proyecto documenta los espacios donde fueron llevadas a cabo estas primeras manifestaciones, el contexto que las ampara, los materiales y herramientas usadas, así como el resultado formal plástico (pinturas y grabados presentes en las paredes de cuevas y abrigos rupestres). En una primera fase el proyecto se centra en 3 cuevas localizadas en la provincia de Málaga (Cueva de Ardales, del Tesoro y Nerja) donde se acumulan más decenas de pinturas y grabados, realizados a lo largo más de 65.000 años. Ninguna de ellas altera, modifica o se superpone a otra realizada anteriormente, lo que eleva este espacio a un primitivo museo visitado por diferentes generaciones de Neandertales, y posteriormente, Sapiens. Una suerte de homenaje a sus ancestros, y experiencia sensorial, aunque eran, y son, necesarios los ojos expertos de los científicos para desencriptar lo que percibe la mirada; una actividad anteriormente desempeñada por el “chamán” de la tribu. Las fotografías de la serie tratan de concentrar en imágenes miles de años de evolución y conocimiento humano. Paredes rocosas formadas por sílex, mismo material del que está constituido el pedernal con el que se desarrollan las primeras industrias líticas (tecnología punta de la época), pero también la base de los microchips en los que se basan todas las nuevas tecnologías asociadas al humano contemporáneo. La utilización de la mano, ya sea para dibujar, como para la fabricación de industria lítica o el uso de la pantalla táctil de nuestros smartphones como nexo de unión.

Andrea Corrales (Alicante, 1988)

Metodologías críticas de investigación #2 contraintimidades visuales y realidades especulativas

Metodologías Críticas #2 contra-intimidades visuales y realidades especulativas es un proyecto de Andrea Corrales Devesa, vinculado a la investigación doctoral "Las imágenes desde abajo. Infraestructuras, materiales y corpo-realidades en la producción de pornografía online" (UPV), y profundiza de forma interdisciplinar y experimental con universos representacionales posibles en un contexto material por ahora inexistente. De forma tentativa, la propuesta se pregunta ¿cómo serían las imágenes que crean aquellas trabajadoras si sus condiciones materiales fueran distintas? ¿Cuál es la relación entre mundo material y mundo imaginario en la creación de imágenes sexualmente explícitas en entornos digitales? ¿Cómo se tejen las dimensiones materiales y simbólicas en la pornografía, si nos centramos en la realidad material de sus trabajadores? A partir de la realización de 12 entrevistas a trabajadores de la industria, el proyecto orbita algunas tensiones recurrentes en el sector altamente feminizado de la creación de contenido explícito en la red, atendiendo a las particularidades del colectivo en lo relativo a los métodos de recolección de información, cuidados y representación basada en técnicas de opacidad táctica y consentimiento radical".