Bajo el título The Saxons of Transylvania, Vicent Sáez y Pascual Martínez firman la exposición que el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert inaugura mañana dentro del ciclo Arte en la Casa Bardín, en la que trazan la historia del pueblo sajón en Rumanía.

Se trata de un proyecto documental que se exhibirá en la sede del IAC en el que se combinan las imágenes realizadas por Vicent Sáez y Pascual Martínez con fotografías de la Segunda Guerra Mundial, cartas oficiales, mapas antiguos y otros objetos compilados por los autores en Rumanía.

El objetivo de esta exposición multidisciplinar es relatar la historia del pueblo sajón y ofrecer una visión exhaustiva de su idiosincrasia. De origen germánico, este pueblo se estableció de forma pacífica en territorios rumanos hace ochocientos años pero, hace apenas unas décadas, fue expulsado del país por cuestiones políticas y obligado a abandonar todas sus propiedades.

La muestra de la Casa Bardín ofrece además imágenes inéditas de una boda sajona en Transilvania entre los descendientes de aquellos que se fueron, que se celebró unos días antes de que se inaugurara esta exposición y a la que asistieron los autores como invitados de honor.

Este proyecto nació mientras los autores realizaban The tree of life is eternally Green (El árbol de la vida es eternamente verde) que también se desarrolló en Rumanía y la hipótesis de trabajo, allá por 2014, fue investigar la conexión que los habitantes del país sentían con la naturaleza y, de paso, desmontar algunos prejuicios erróneos sobre este pueblo. Pero cuando estaban recorriendo el país para elaborar el proyecto, algo les llamó mucho la atención: en cada cruce de caminos, en cada granja o en cada prado, había una representación de un Cristo crucificado al que se le hacían ofrendas. Investigando, llegaron a saber que eran un testimonio de la confianza en Dios de los rumanos y un modo de ofrecer seguridad espiritual a “aquellos que no tenían una cruz sobre sus cabezas”.

Este hallazgo fue muy importante para que su interés original sobre Rumanía evolucionara hacia lo espiritual. Así que dieron un paso más, alquilaron un Dacia y se marcharon a recorrer una misteriosa región en el centro del país, en busca de unas iglesias en ruinas de las que les habían hablado. De este modo descubrieron, casi por casualidad, a los últimos sajones de Transilvania, una pequeña comunidad luterana que resistía en el país tras una persecución brutal que condujo a más de 70.000 de ellos a los gulags de Siberia y originó uno de los éxodos europeos más desconocidos del siglo XX.

La inauguración de Los sajones de Transilvania tendrá lugar mañana martes a las 20.30 horas.

Mesa redonda sobre fiestas de la provincia

Además, la programación de estos días incluye una mesa redonda en Crevillent para hablar de las fiestas de la provincia. Por otra parte, el Centre Jove ‘Juan Antonio Cebrián’ de Crevillent acogerá el miércoles, 28 de septiembre a las 18:30 horas, una nueva sesión del ciclo Alicante, una provincia de fiestas. En esta ocasión, la mesa redonda se centrará en las fiestas de moros y cristianos del centro y sur de la provincia y estará moderada por el presidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos San Francisco de Asís de Crevillent, Luis Manchón.

Además, participarán en este coloquio el expresidente de la Unión de Festejos San Bonifacio Mártir de Petrer, Vicente Francisco Escolano; el expresidente de la Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos de Elda, Pedro García Calvo; la presidenta de la Comparsa Piratas Berberiscos de Novelda, María José Orugo; así como María Luisa García Adsuar, de la comparsa Omeyas de Crevillent, y Manuel Ortuño, de Moros Escorpiones de Orihuela.