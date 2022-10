Ha vuelto física y emocionalmente a su Galicia natal para construir una novela que no está basada en un hecho real, pero que podría serlo perfectamente. La desaparición de dos hermanos pequeños, la búsqueda de memoria de una tercera niña que no recuerda nada 25 años después, el hallazgo de unos huesos y mucha intriga. Susana Fortes presenta Nada que perder (Planeta) el viernes en las Veladas Literarias Maestral. (20.30 horas). "Me aprece súper bonito mezclar literatura y gastronomía", asegura la autora de El amante albanés y Quattrocento.

Ha elegido un poema de Elizabeth Bishop para poner título a su novela Nada que perder.

El poema se titula El arte de perder y es my bonito porque habla de que empezamos a perder desde muy pronto, desde que nacemos. Primero, la casa en la que nacimos, luego perdemos la infancia, las llaves, perdemos a gente que queremos, amores que creíamos eternos… pero ella dice que no pasa nada, que eso es estar vivo. La vida va de esto. Y la novela también va de esto y de cómo nos las apañamos para salir adelante porque hay un espíritu de superación, vamos a perder cosas, pero hay que tirara para adelante.

La novela trata la desaparición de dos hermanos y cómo condiciona eso la vida a los que estaban alrededor.¿Es la historia de una búsqueda?

Bueno, es una búsqueda aunque lo que se busca no siempre es lo que parece. Hay dos momentos, dos ejes temporales. Uno cuando ocurren los hechos en el verano del 79, cuando desaparecen los dos niños, un hecho trágico, y luego hay un salto hasta 2004, 25 años después. La tercera niña desaparecida aparece de una forma curiosa yno se acuerda, pero intenta superar esos hechos. Pasan 25 años , se va a Copenhague a trabajar para una agencia literaria y parece que ha dejado el pasado atrás, pero un día recibe una llamada de un periodista que le dice que en un yacimiento arqueológico de la Edad del Bronce del Monte Tecla, un sitio muy conocido en Galicia, han encontrado unos restos óseos que parecen ser de ellos. Ella se queda en shock y decide volver. Uno de los hilos de la trama es la investigación del periodista que quiere tirar de la manta aunque el tema está preescrito, porque me gusta reividnicar el periodismo de investigación que tanto ha destapado en los últimos tiempos, porque lo normal es que el que se encarga de investigar sea un detective. El otro hilo es el de la memoria de ella que la tiene encapsulada y ahora ya no puede darle la espalda. La memoria es una cosa que me apasiona, es una defensa y al mismo tiempo una lanza de ataque, un territorio de riesgo siempre. Ella se mete en ese territorio y a veces encuentras lo que no buscas. En esa búsqueda va recomponiendo la gente, las conversaciones, los lores qué es lo que pudo pasar.

¿Está basada en un hecho real?

No, la historia es ficción, aunque los lugares geográficos son pefectamente identificables, las playas, los ríos, menos el nombre del pueblo que lo he cambiado, As Covas. Es una zona en laque en realidad pasan cosas, ocurren muchos sucesos. Mi abuela me hablaba de niños desaparecidos, niños perdidos. Cosas que de pequeña me impresionaban muchísimo.

¿Y por qué ese regreso a su Galicia natal?

Hice un viaje por esa zona, con toda la familia, porque era el cumpleaños de mi madre y recorrimos la zona donde nació y donde vivió. Un día de pronto empezaron asaltarme imágenes sin venir mucho a cuento. A partir de ahí empecé a construir una novela. Esa zona es impresionante. En Galicia hay una naturaleza muy potente.

¿Hay mucho paralelismo con casos actuales y también con casos de nuestra memoria histórica?

Esto es una cosa diferente aunque hay un paralelismo, porque hay muchos temas transversales en la memoria y en el caserón donde se meten los niños hay un letrero de prohibido el paso, pero fue el germen de la Universidad de Deusto y de Comillas, y al mismo tiempo durante la Guerra Civil fue Campo de concentración, más de 8.000 personas estuvieron allí hacinadas, y te encuentras todavía flores y letreros con nombres. Ahora le llaman la Puerta del Infierno. Eso lo hace atractivo para la gente.

¿Por qué necesitaba hacer una obra coral?

Hay muchas voces que tienen importancia porque todos van diciendo algo. Pero en el fondo hay un pacto de silencio, los universos herméticos que ocurren en Galicia pero que te puedes encontrar en muchos sitios. Un magma pasado difícil y controvertido donde todavía quedan heridas.

Su novela tiene ingredientes de thriller y de intriga. ¿Siempre funcionan en literatura ?

Yo creo que sin intriga no hay literatura. Pensamos que es una cosa de la novela policiaca y la novela negra, pero cualquier novela, sea histórica, romántica o fantástica, si no hay intriga que despierte la curiosidad del lector pues no hay novela. Pero por otra parte, hay muchos tipos de thriller y a mí como lectora me gustan más las novelas en las que la trama no se reduce únicamente a resolver un acertijo; me gusta que vaya un poco más allá, que el enigma sea un poco más hondo. Por eso he intentado darle fuerza a la construcción de los personajes y alejarme un poco de los estereotipos del thriller más al uso. No hay persecuciones, ni carreras de coches, es un suspense más de Hitchcok que de James Bond. Es una necesidad de saber pero no de efectismos.

La actualidad va cambiando. ¿Cambian también los temas que interesan en literatura?

No. Creo que son los mismos desde los griegos: la pérdida, la soledad, el miedo, el enigma, la aventura, el riesgo, la emoción, el amor… todo eso está ahí desde los griegos. Lo que ha cambiado es la forma de afrontarlo y de tratarlo, pero en el fondo yo creo que los géneros son una convención y una excusa para hablar de los temas que te importan de fondo. Esa es la clave. Tu campo de batalla es cómo escribes. Todos los temas de la literatura dependen de cómo lo cuentes. Romeo y Julieta, si no lo hubiera escrito Shakespeare de forma magistral podría ser un culebrón. Yo he apostado mucho en esta novela por la forma de contar. De hecho tuve la novela amarrada cuando tuve clara la voz narrativa, que es la primera persona que me dio una cercanía al lector, algo que no es habitual en este género, pero que me funcionó, creo.

Antes de que se publicase la novela ya se habían acordado traducciones y tres productoras estaban muy interesadas para comprar los derechos y hacer una serie. Al final se los quedó la más potente. Muy normal no es.

Sí, aunque espero que el libro tenga su recorrido antes. Pero estoy muy contenta porque sucedió antes de que el libro llegara a las librerías. Creo que es un libro muy visual, muy trasladable a una serie. Espero que quede bien.

¿No le da un poco de miedo que el resultado no sea el esperado?

No, porque yo me desligo de la serie. Yo no participo. Mi trabajo escribirla. Yo soy de dejar trabajar a cada profesional en su terreno. Y me gusta mucho que haya salido este proyecto, estoy muy contenta.