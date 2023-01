Hace un año, fueron las culpables de que andaluces, madrileños o aragoneses aprendiesen a cantar en gallego. Fueron las favoritas del público e hicieron posible que una canción en una lengua cooficial estuviese cerca de representar a España en Eurovisión.

Tras el festival, la carrera de Tanxugueiras despegó también fuera de Galicia. Un disco, Diluvio, y una gira por todo el país para lanzar su mensaje: crítico, comprometido y de sororidad.

Olaia Maneiro, una de las integrantes del trío musical, apuesta por sus favoritos para participar en el concurso europeo y asegura que, en la pasada edición del festival, la polémica solo se vivió en redes: "los concursantes fuimos una familia".

Volvéis a Benidorm un año después de vuestro paso por el Benidorm Fest, ¿qué recuerdos os trae esta ciudad?

La verdad es que no tuvimos mucho tiempo para verla entonces. Los recuerdos son muy positivos y abrumadores, pero ahora, con distancia, la verdad es que nos encanta volver y revivir ciertos momentos.

¿Cómo definirías vuestra experiencia el año pasado?

Intensa, emocionante y divertida, al mismo tiempo que fue un aprendizaje.

¿Y la competición y la convivencia? Porque en vuestra edición el público se dividió principalmente en "dos Españas".

Todo lo que se armó fue realmente algo fuera del festival, pero dentro el buen rollo de los compañeros era brutal. Siempre hubo máximo respeto y compañerismo a tope. Todos nos alegrábamos por los demás y también sufrías si alguien se encontraba mal, era como si en ningún momento hubiese competición. Pero entiendo que la gente siempre busca ese morbo.

Uno de los aspectos más polémicos del festival ha sido el sistema de votación, donde el jurado profesional tiene mucho peso. ¿Qué te parece este método?

Tú cuando vas ya sabes las bases, así que sabes lo que puede pasar. Las cosas están muy claras y en el momento que firmas pues tienes que ir a por todas. A mí personalmente, y no lo digo por lo que nos pasó a nosotras, me gustaría que el voto del publico tuviera un poco mas de peso, pero yo no hago el programa.

¿En qué ha cambiado Tanxugueiras en este año?

Es que este año para nosotras ha sido como si pasaran 10 años en lo que se refiere a aprendizaje. Hemos visto la respuesta del público cuando antes no éramos tan conocidas en el resto de España. Todo el mundo nos ha tratado con emoción y respeto, y eso es muy emocionante.

También actuáis este año dentro de la programación del festival. ¿Qué puede esperar de vosotras quien vaya a veros?

Yo creo que es frescura, diversión, sinceridad, mensaje y realidad.

En el mes de julio lanzasteis "Diluvio" y girasteis por todo el país. ¿En qué proyectos estáis trabajando actualmente?

Tanxugueiras nunca para, está siempre evolucionando, empapándose de otros estilos y aprendiendo al máximo. Ahora estamos trabajando con otros sonidos que van a sorprender, yo creo que incluso a nosotras mismas...

En cuanto a vuestra música, fusionáis sonidos tradicionales con tendencias del momento. En los últimos años cada vez más artistas se alejan de la tendencia a imitar la música anglosajona y se atreven a recuperar otras influencias, temas populares de hace años... ¿Crees que el folclore ha estado denostado durante mucho tiempo? ¿Tenemos vergüenza o es que no estamos orgullosos de lo nuestro?

Yo creo que nunca debemos olvidar que existió una dictadura donde los demás idiomas del país casi no se podían ni hablar, y mucho menos cantar. Es algo que pesa y que hay que despertar, es riqueza, es cultura, pero cada día la gente lo está acogiendo muchísimo mejor. Por ejemplo, yo que soy gallega, siento el catalán o la música vasca como parte de mí, no lo veo como algo de fuera.

Este año también hay varias propuesta en lenguas cooficiales, ¿te gustaría ver un representante español que cantase en otro idioma?

Hombre, sería una barbaridad. Al final tenemos que hablar de que son lenguas también del Estado y que pueda representarnos una lengua distinta es algo que siempre emociona. Por desgracia, son minoritarias y mucha gente no las comprende, por lo que están desapareciendo. Cada día se hablan menos, así que el hecho de que puedan estar ahí representando sería muy emocionante.

Y como sociedad ¿estamos preparados para ello o sería demasiado polémico?

Podría haber un poquito de todo: sería una oportunidad de ver lo rica que es España y ver que es muy grande, con muchas realidades de las que se sabe muy poco. La gente lo cogería como una oportunidad.

En vuestro caso, ahora que se os escucha en todo el país, ¿creéis que cantar en gallego os complica un poco más transmitir el mensaje de vuestras canciones?

Yo creo que algo sí que dificulta, pero cada día la gente escucha música en muchos idiomas. Cuando disfrutas la sonoridad, es fácil poder pensar qué me está diciendo esta canción y en la época actual yo creo que la gente luego va y busca el significado.

El Benidorm Fest os sirvió para daros a conocer fuera de vuestra tierra, pero también os puso en el foco en redes sociales. Tú incluso llegaste a cerrar tus perfiles por el hate. ¿Están demasiado expuestos los personajes públicos en las redes?

Yo creo que hay que entender que cuanta más gente te conoce, más gente te critica. A quien nos critica con educación, lo aceptamos e intentamos mejorar, que al final estamos aquí para aprender. Pero a veces hay gente que en realidad te critica más para sacar su mierda contra ti, que la vida es muy dura para todos. Cuando entiendes eso, te da una tranquilidad... A mí no se me ocurriría criticar la vida de nadie, no soy quién. Cuando se hace a maldad para destrozar tiene más que ver con ellos mismos que con los artistas.

¿Cómo ves la edición de este año? ¿Tienes favoritos?

La veo potente, con bastante contenido y que puede dar mucho que hablar. Fusa Nocta es fuerza para mí, es garra, me conecta mucho con ella. Me gusta Siderland, que lo disfruto y me encanta el mensaje. También Alice Wonder, que ya la seguía de antes, y cuidado con la calidad que tiene, son palabras mayores.